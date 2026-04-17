Перед покупкой проверяйте, чтобы добавка была официально разрешена в РФ и ЕС

17 апреля 2026, 16:44, ИА Амител

Не все, что вызывает сомнения в составе продукта, особенно наличие пищевых добавок, говорит о его низком качестве. Игорь Гусев, эксперт по качеству и пищевой безопасности компании "Логика молока", рассказал "Газете.ru", как правильно выбирать молочные продукты.

«Главное при выборе продукта — его основной состав. В натуральных молочных товарах он обычно очевиден. Например, натуральный йогурт состоит только из молока и заквасок. Дополнительные ингредиенты, такие как фрукты или сахар, допускаются, но это не всегда говорит о снижении качества», — добавил он.

Многие популярные молочные продукты, такие как молоко, кефир, сливочное масло и йогурты без добавок, должны содержать только молоко и закваски.

Некоторые потребители боятся буквы "Е" в составе, но не все пищевые добавки синтетические. Например, Е440 (пектин) — натуральный компонент из яблок или цитрусовых, который улучшает текстуру йогурта и предотвращает отделение сыворотки. Е330 (лимонная кислота) — естественный регулятор кислотности, который содержится в лимонах. Названия, вроде "термофильный стрептококк", относятся к полезным заквасочным бактериям, без которых йогурт невозможен.

В продуктах под названиями "сметана", "творог" или "сливочное масло" не должно быть заменителей молочного жира. Использование растительных масел в таких продуктах недопустимо, и только недобросовестные производители могут нарушать установленные нормы.

Важно помнить, что некоторые компоненты в составе — это технологические добавки. Например, стабилизаторы в йогуртах и десертах сохраняют текстуру и однородность. Они проходят проверку безопасности и используются в контролируемых количествах.

Срок годности тоже важен. Длительный срок хранения не всегда означает наличие "лишней химии". Современные технологии обработки и упаковки позволяют сохранить продукт без ухудшения его качества.

«Ответственные производители следуют принципам доказательной пищевой химии и высоким стандартам качества. Производственные процессы организованы так, чтобы минимизировать контакт продукта с окружающей средой: все этапы проходят в закрытых системах с соблюдением санитарных норм», — отметил он.

Правильная термическая обработка удаляет из молока постороннюю микрофлору. Изолированные линии, строгий гигиенический контроль и регулярные проверки продукции и производственной среды обеспечивают ее чистоту без консервантов. Ультрапастеризованное молоко в герметичной упаковке может храниться долго даже без холодильника, сохраняя свой состав. Это достигается благодаря законам физики и микробиологии, а не добавлению консервантов, заключил Гусев.