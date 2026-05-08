Не верьте красивым надписям на упаковке — смотрите на состав и срок годности

08 мая 2026, 17:44, ИА Амител

Продукты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Многие продукты на полках магазинов имеют низкое качество, а их состав часто включает незнакомые и потенциально опасные для здоровья компоненты, предупредила в беседе с Общественной службой новостей Маргарита Королева, доктор медицинских наук и врач-диетолог.

При покупке продуктов в магазине или на рынке важно сначала оценить их внешний вид и запах. Затем необходимо ознакомиться с составом и сроком годности, указанным на упаковке.

«При выборе мяса следует обратить внимание на его цвет, упругость и наличие признаков обветривания. Говядина должна быть темно-красной, если мясо молодое, или чуть светлее, если животное было старым или мясо некоторое время находилось на прилавке. Свинина должна иметь бледно-розовый оттенок, а птица — белый или розоватый цвет», — отметила Королева.

При покупке овощей рекомендуется уточнять место их выращивания, а также наличие сертификатов качества и транспортных деклараций. Продавцы обязаны предоставить эти документы по запросу, подчеркнула диетолог. Она призвала не стесняться требовать эти документы, так как здоровье человека зависит только от него самого.

В случае с полуфабрикатами, переработанными продуктами и выпечкой, помимо оценки внешнего вида, важно внимательно читать состав. Королева посоветовала избегать продуктов с непонятными ингредиентами и аббревиатурами.