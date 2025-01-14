Роскомнадзор: работа Рунета полностью восстановлена

Специалисты установили кратковременное нарушение связности

14 января 2025, 22:48, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: pxhere.com

Дежурные службы Роскомнадзора восстановили работу Рунета. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

"Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", – сообщили в Роскомнадзоре.

Связность сети – это свойство сети, заключающееся в возможности установления связи (соединения) между любыми парами узлов этой сети.

Ранее у российских операторов связи произошел масштабный сбой. Некоторые интернет-пользователи отмечали, что у них работает лишь мессенджер Telegram, у кого-то не открывалась лишь часть сайтов, а кто-то и вовсе не заметил никаких неполадок.