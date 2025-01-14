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Роскомнадзор: работа Рунета полностью восстановлена

Специалисты установили кратковременное нарушение связности

14 января 2025, 22:48, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: pxhere.com
Телефон в руках / Фото: pxhere.com

Дежурные службы Роскомнадзора восстановили работу Рунета. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

"Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", – сообщили в Роскомнадзоре.

Связность сети – это свойство сети, заключающееся в возможности установления связи (соединения) между любыми парами узлов этой сети.

Ранее у российских операторов связи произошел масштабный сбой. Некоторые интернет-пользователи отмечали, что у них работает лишь мессенджер Telegram, у кого-то не открывалась лишь часть сайтов, а кто-то и вовсе не заметил никаких неполадок.

Сетевое оборудование / Фото: unsplash.com / Thomas Jensen

Массовый сбой. Российские пользователи "прощаются" с интернетом

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Россия интернет

Комментарии 5

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Гость

07:20:24 15-01-2025

- "Роскомнадзор: работа Рунета полностью восстановлена" Интересно, Рунет, это что за шарашка?

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Гость

07:32:21 15-01-2025

Роскомнадзор экспериментирует с блокировкой сайтов.

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Гость

09:30:12 15-01-2025

Опять пытались телегу заблочить, или на сей раз что-то другое?

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Мимопроходящий

11:51:01 15-01-2025

Сами сломали, сами починили..

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Гость

14:52:04 15-01-2025

я никак не пойму чо за проблема? я круглые сутки в сети по работе и у меня ВСЁ РАБОТАЕТ!! про какие сбои то все пишут?

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