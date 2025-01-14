Роскомнадзор: работа Рунета полностью восстановлена
Специалисты установили кратковременное нарушение связности
14 января 2025, 22:48, ИА Амител
Дежурные службы Роскомнадзора восстановили работу Рунета. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
"Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования", – сообщили в Роскомнадзоре.
Связность сети – это свойство сети, заключающееся в возможности установления связи (соединения) между любыми парами узлов этой сети.
Ранее у российских операторов связи произошел масштабный сбой. Некоторые интернет-пользователи отмечали, что у них работает лишь мессенджер Telegram, у кого-то не открывалась лишь часть сайтов, а кто-то и вовсе не заметил никаких неполадок.
07:20:24 15-01-2025
- "Роскомнадзор: работа Рунета полностью восстановлена" Интересно, Рунет, это что за шарашка?
07:32:21 15-01-2025
Роскомнадзор экспериментирует с блокировкой сайтов.
09:30:12 15-01-2025
Опять пытались телегу заблочить, или на сей раз что-то другое?
11:51:01 15-01-2025
Сами сломали, сами починили..
14:52:04 15-01-2025
я никак не пойму чо за проблема? я круглые сутки в сети по работе и у меня ВСЁ РАБОТАЕТ!! про какие сбои то все пишут?