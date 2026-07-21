Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Ограничения вступят в силу с 23 июля

21 июля 2026, 19:40, ИА Амител

Овощи / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россельхознадзор вводит ограничения на импорт растительной продукции из Республики Узбекистан, сообщает РИА Новости. С 23 июля 2026 года запрещается ввоз подкарантинной продукции от пяти узбекских компаний-экспортеров.

Меры приняты из-за систематических нарушений фитосанитарных требований и недостаточной эффективности усилий узбекской стороны по обеспечению безопасности поставок.

Список основных позиций, попадающих под запрет:

капуста;

лук;

укроп, петрушка (зелень);

виноград;

свекла;

томаты.