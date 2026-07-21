Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана
Ограничения вступят в силу с 23 июля
21 июля 2026, 19:40, ИА Амител
Россельхознадзор вводит ограничения на импорт растительной продукции из Республики Узбекистан, сообщает РИА Новости. С 23 июля 2026 года запрещается ввоз подкарантинной продукции от пяти узбекских компаний-экспортеров.
Меры приняты из-за систематических нарушений фитосанитарных требований и недостаточной эффективности усилий узбекской стороны по обеспечению безопасности поставок.
Список основных позиций, попадающих под запрет:
- капуста;
- лук;
- укроп, петрушка (зелень);
- виноград;
- свекла;
- томаты.
«Только с начала 2026 года выявлено 132 обнаружения карантинных объектов, таких как вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick), западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus)», — добавили в ведомстве.
21:17:23 21-07-2026
Кто там боится бабкиных овощей с огорода? Вот! Кушайте чистейшую продукцию от наших друзей ("")
08:40:49 22-07-2026
Гость (21:17:23 21-07-2026) Кто там боится бабкиных овощей с огорода? Вот! Кушайте чисте... Такой большой, а в сказки веришь! Правда говорят, что у местных проблемы с интеллектом.
23:07:48 21-07-2026
Когда всё своё будет?
08:30:35 22-07-2026
dok_СФ (23:07:48 21-07-2026) Когда всё своё будет?... Через полмесяца примерно у бабок на базаре.