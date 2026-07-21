НОВОСТИЭкономика

Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Ограничения вступят в силу с 23 июля

21 июля 2026, 19:40, ИА Амител

Овощи / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Овощи / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россельхознадзор вводит ограничения на импорт растительной продукции из Республики Узбекистан, сообщает РИА Новости. С 23 июля 2026 года запрещается ввоз подкарантинной продукции от пяти узбекских компаний-экспортеров.

Меры приняты из-за систематических нарушений фитосанитарных требований и недостаточной эффективности усилий узбекской стороны по обеспечению безопасности поставок.

Список основных позиций, попадающих под запрет:

  • капуста;
  • лук;
  • укроп, петрушка (зелень);
  • виноград;
  • свекла;
  • томаты.

«Только с начала 2026 года выявлено 132 обнаружения карантинных объектов, таких как вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick), западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus)», — добавили в ведомстве.

Томаты / Фото: ФГБУ

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НОВОСТИОбщество

Экономика Россия Импорт
       

Комментарии 4

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Гость

21:17:23 21-07-2026

Кто там боится бабкиных овощей с огорода? Вот! Кушайте чистейшую продукцию от наших друзей ("")

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Гость

08:40:49 22-07-2026

Гость (21:17:23 21-07-2026) Кто там боится бабкиных овощей с огорода? Вот! Кушайте чисте... Такой большой, а в сказки веришь! Правда говорят, что у местных проблемы с интеллектом.

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dok_СФ

23:07:48 21-07-2026

Когда всё своё будет?

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Гость

08:30:35 22-07-2026

dok_СФ (23:07:48 21-07-2026) Когда всё своё будет?... Через полмесяца примерно у бабок на базаре.

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