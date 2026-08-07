Россиян предупредили о новых фишинговых схемах мошенников в Telegram

В одной из схем потенциальную жертву убеждают как можно скорее обменять якобы устаревшие токены

07 августа 2026, 13:16, ИА Амител

Telegram, мессенджер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Аферисты начали эксплуатировать интерес пользователей к встроенному криптокошельку Gram в Telegram. Для кражи данных и средств злоумышленники создают фальшивые сайты и боты, через которые предлагают обменять токены, вывести криптовалюту или бесплатно получить монеты. Об этом сообщают "Известия".

Новые мошеннические ресурсы стараются сделать максимально похожими на официальные сервисы платформы. При этом злоумышленники активно используют информационный фон вокруг Telegram, рассчитывая прежде всего на людей, которые еще не успели разобраться в работе новой функции.

«После 30 июля аналитики SBA фиксируют усиление регистрационной активности вокруг Telegram. За шесть дней количество новых доменов с упоминанием Telegram выросло примерно на 18%. При этом число доменов с потенциальными признаками фишинга увеличилось вдвое», — рассказал "Известиям" руководитель сервиса Smart Business Alert компании ЕСА ПРО Сергей Трухачев.

По словам директора центра противодействия мошенничеству компании "Информзащита" Павла Коваленко, появление встроенного некастодиального кошелька Gram дало злоумышленникам новый повод маскировать свои ресурсы под официальные инструменты Telegram.

В одной из схем потенциальную жертву убеждают как можно скорее обменять якобы устаревшие токены. В других случаях пользователям предлагают вывести деньги до предполагаемой блокировки мессенджера либо обещают бесплатную криптовалюту через специальные сервисы.

Мошенники пытаются сыграть сразу на двух чувствах пользователей — страхе потерять имеющиеся средства и желании получить легкий заработок.