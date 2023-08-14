Россиян с зарплатой больше 100 тысяч рублей стало больше

При этом их покупательная способность не сильно увеличилась

14 августа 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч рублей увеличилась по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные аудиторской компании FinExpertiza.

Отмечается, что в 2021 году людей с ежемесячным заработком от 100 тысяч и выше было 8,4 млн человек, а в 2022 году их число достигло отметки 10,9 миллиона человек.

При этом отмечается, что с учетом инфляции покупательная способность таких россиян выросла незначительно.

Тенденцию к увеличению заработка специалисты объясняют недостатком квалифицированных кадров и ростом зарплат в военном секторе.