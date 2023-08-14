Россиян с зарплатой больше 100 тысяч рублей стало больше
При этом их покупательная способность не сильно увеличилась
14 августа 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч рублей увеличилась по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные аудиторской компании FinExpertiza.
Отмечается, что в 2021 году людей с ежемесячным заработком от 100 тысяч и выше было 8,4 млн человек, а в 2022 году их число достигло отметки 10,9 миллиона человек.
При этом отмечается, что с учетом инфляции покупательная способность таких россиян выросла незначительно.
Тенденцию к увеличению заработка специалисты объясняют недостатком квалифицированных кадров и ростом зарплат в военном секторе.
11:48:35 14-08-2023
а цены на сколько больше стали? почему не пишите? все новости в одной плоскости освящаются. стыдно
13:27:52 14-08-2023
Гость (11:48:35 14-08-2023) а цены на сколько больше стали? почему не пишите? все новос... Насколько?
11:49:28 14-08-2023
На количество россиян с зарплатой 200 тысяч и больше
11:56:52 14-08-2023
Они все в москве?
12:10:25 14-08-2023
Гость (11:56:52 14-08-2023) Они все в москве? ... Ну почему и в Алтайском крае есть, и даже немало (сами догадываетесь про кого речь))))
13:31:28 14-08-2023
Гость (12:10:25 14-08-2023) Ну почему и в Алтайском крае есть, и даже немало (сами догад... Догадываюсь. Вы про высокооплачиваемых профессионалах говорите. Скажу за строительство: зарплаты от 100К в месяц - вообще не новость и не редкость.
13:29:39 14-08-2023
Гость (11:56:52 14-08-2023) Они все в москве? ... Не надо всё сравнивать со своим депрессивным Алтайским краем. Алтайский край занимает последнее место по доходам населения даже в Сибирском федеральном округе, не говоря уже о более благополучных регионах. Другие живут лучше, чем здесь.
12:13:09 14-08-2023
На фронте.
13:31:48 14-08-2023
читатель (12:13:09 14-08-2023) На фронте.... В том числе, но не только.
12:15:45 14-08-2023
Ну да сейчас почти каждый может 200 тысяч в месяц зарабатывать, это прорыв. А ещё год назад бензин стоил почти доллар за литр, а сейчас всего пятьдесят центов. Живи да радуйся
13:33:55 14-08-2023
Гость (12:15:45 14-08-2023) Ну да сейчас почти каждый может 200 тысяч в месяц зарабатыва... Зачем тебе на доллары пересчитывать? Ты их используешь сейчас?
12:24:11 14-08-2023
Даже 10% нет людей с таким доходом, почти 90% беднота, печальная статистика, средний класс вымирает, расслоение катастрофическое.
13:33:16 14-08-2023
Гость (12:24:11 14-08-2023) Даже 10% нет людей с таким доходом, почти 90% беднота, печал... Вы откуда такую статистику берёте? Повторяю - не надо судить об общих тенденциях на примере Алтайского края. Здесь реально всё печально, и официальная статистика это только подтверждает.
16:51:23 14-08-2023
Гость (13:33:16 14-08-2023) Вы откуда такую статистику берёте? Повторяю - не надо судить... При чем здесь пример Алтайского края, когда в статье процент по всей России. Читаете текст, а уловить смысл не можете, начинаете транслировать собственные догадки, ну нельзя же быть настолько дубовым.
12:45:30 14-08-2023
Не важно ,что у остальных зарплата пшик-главное африканским странам поможем безвозмездно.
13:35:38 14-08-2023
Афиноген (12:45:30 14-08-2023) Не важно ,что у остальных зарплата пшик-главное африканским ... У остальных - это у кого? У тебя? Возможно и пшик. У других жителей АК - тоже возможно. Но в стране полно других мест с другими доходами. Удобно тебе со дна рассуждать о поверхности.
08:48:37 15-08-2023
Гость (13:35:38 14-08-2023) У остальных - это у кого? У тебя? Возможно и пшик. У других ... А почему это в других местах люди живут а мы выживаем?Мы то чем хуже?Всё нам очки втирают о какой то опережающей динамике роста.Собираем ,чуть ли не рекордные урожаи а живём хуже всех.Так что ,мой друг,нам как раз и приходится рассуждать с того самого дна ,на которое нас опустил нынешний режим.
14:08:19 14-08-2023
Афиноген (12:45:30 14-08-2023) Не важно ,что у остальных зарплата пшик-главное африканским ... Справедливо подмечено!
16:54:24 14-08-2023
Афиноген (12:45:30 14-08-2023) Не важно ,что у остальных зарплата пшик-главное африканским ... Ну при чем здесь африканские страны, у вас до подарка, зарплата выше что-ли была.
08:35:44 15-08-2023
Гость (16:54:24 14-08-2023) Ну при чем здесь африканские страны, у вас до подарка, зарпл... Так ,милейший,эти средства то,как раз и можно пустить на повышение нашего жизненного уровня,а то ведь не живём ,а сводим концы с концами.
10:08:14 16-08-2023
Афиноген (08:35:44 15-08-2023) Так ,милейший,эти средства то,как раз и можно пустить на пов... Было бы ещё желание повышать уровень жизни людей, то тогда можно, но к сожалению такой цели у нашей власти нет.
12:55:37 14-08-2023
Не важно ,что у остальных зарплата пшик-главное------- не, не, главное - это красивая средняя, для статистики!)
13:39:13 14-08-2023
В африканских странах валюта крепче.... О чём вообще разговор может быть. Очередной прорыв.
13:55:24 14-08-2023
Гость (13:33:55 14-08-2023) Зачем тебе на доллары пересчитывать? Ты их используешь сейча... Компьютер, на котором ты сейчас пишешь, сервер чтобы сайт работал, оборудование телекома, линии связи - всё покупается за доллары.
14:09:59 14-08-2023
Очередной фетиш о "диких зарплатах", в то время как основная масса населения нищенствует с мизерными бюджетными зарплатами!
15:05:33 14-08-2023
У основной массы населения может и зарплаты маленькие но доходы большие. Иначе не гребли бы квартиры, которые стоят по 10-20 миллионов
15:16:24 14-08-2023
Богатых стало полно - это очевидно, и оспаривать глупо. Осталось понять, как пристроиться к раздаче денег)
16:27:50 14-08-2023
Андрей (15:16:24 14-08-2023) Богатых стало полно - это очевидно, и оспаривать глупо. Оста... Очевидна жесткая ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ! Как богатых, так и БЕДНОСТЬ РАСТЁТ в геометрической прогрессии! Давайте будем комплексно судить по ситуации!
18:03:17 14-08-2023
Гость (16:27:50 14-08-2023) Андрей (15:16:24 14-08-2023) Богатых стало полно - это... Давайте. Но вот у меня в окружении из 10 человек нищих только 2. Все остальные имеют доходы от 100 т.р. до 1 млн. руб. Поэтому мне очень трудно поверить в то, что бедность доминирует.
11:41:34 15-08-2023
Гость (18:03:17 14-08-2023) Давайте. Но вот у меня в окружении из 10 человек нищих тольк... у меня в городе вообще зарплат меньше миллиона нет вообще....все получают от миллиона и выше.
19:47:49 14-08-2023
Не менее как десять лет назад это должна уже быть средняя зарплата по России у всех без исключения и категорий.
20:58:46 14-08-2023
Гость (13:33:55 14-08-2023) Зачем тебе на доллары пересчитывать? Ты их используешь сейча... ты их везде используешь. И если ты этого не понимаешь - ты просто дебил.