Россиянам объяснили, как распознать замаскированный вредоносный файл

Эксперт также рекомендует не устанавливать программы и не открывать присланные в письмах файлы

07 августа 2026, 11:18, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Злоумышленники распространяют вредоносные программы под видом обычных приложений, документов и обновлений. После установки такой файл может предоставить мошенникам возможность следить за действиями владельца смартфона и похищать его учетные данные. Об этом РИА Новости рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

«Мошенники маскируют вредоносный файл под полезное приложение, обновление или рабочий документ, чтобы убедить пользователя скачать его на смартфон. В результате человек самостоятельно загружает APK-файл из стороннего источника и устанавливает троян на устройство», — объяснил специалист.

Сразу после запуска зараженная программа может предложить пользователю установить якобы необходимое обновление. Пока человек выполняет предложенные действия, основная вредоносная часть незаметно загружается на устройство.

Следующим шагом троян пытается получить доступ к службе специальных возможностей Android. Такое разрешение позволяет программе отслеживать содержимое экрана, считывать вводимые пароли и самостоятельно имитировать нажатия пользователя.

Распознать угрозу при этом бывает сложно. По словам Морева, вредоносный компонент может находиться внутри зашифрованного видеофайла и запускаться непосредственно в оперативной памяти смартфона.

«Из-за этого проверка одного установочного APK-файла не всегда показывает наличие угрозы. Для обмена информацией с управляющим сервером программа также использует защищенное соединение с проверкой сертификатов, что усложняет анализ ее сетевой активности», — пояснил Морев.

Насторожить владельца смартфона должны запросы приложения на разрешения, которые явно не нужны ему для нормальной работы. Например, музыкальному сервису, игре или документу не требуется возможность управлять устройством через специальные возможности Android.

Эксперт также рекомендует не устанавливать программы и не открывать присланные в письмах файлы даже в тех случаях, когда отправителем значится знакомый человек.

«Загружайте приложения из официальных источников и внимательно изучайте запросы на доступ перед тем, как нажать кнопку "Разрешить"», — рекомендует специалист.

Если подозрительная программа уже оказалась на смартфоне, следует посмотреть, какие приложения получили доступ к специальным возможностям, отключить неизвестные сервисы и удалить потенциально опасное ПО. После этого необходимо проверить устройство встроенными средствами защиты.

Особенно серьезно к ситуации следует отнестись, если программа могла получить доступ к банковским сервисам или учетным записям.