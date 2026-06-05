Россиянам объяснили, можно ли просить у Бога много денег
Главная цель обращения к Богу — не приумножение материальных благ, а духовное преображение личности
05 июня 2026, 14:32, ИА Амител
Удивить Бога количеством своих просьб невозможно, однако нельзя сводить веру к товарно-денежным отношениям, подчеркнул в интервью РИА Новости на ПМЭФ Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО.
«Бог не удивляется количеству наших просьб. Важно понимать, для чего мы обращаемся к Нему и с какой целью. Главное — помнить, что христианство не предполагает товарно-денежных отношений между человеком и Богом», — отметил Легойда.
Он также добавил, что важно установить с Богом особый контакт, основанный на любви.
«Наши просьбы к Богу могут быть разными, но в первую очередь они направлены на то, чтобы мы, как люди, становились лучше», — подытожил Легойда.
Ранее священник Антоний Борисов подчеркнул, что деньги — лишь инструмент, который нужно использовать благочестиво.
15:02:13 05-06-2026
ну давай начнём с простого...
Что есть Бог ?
(ответ в комментариях)
Даже если попрошу найти 1 млн $ , то он сможет исполнить просьбу ?
Вывод: он не волшебник
15:16:02 05-06-2026
Шинник (15:02:13 05-06-2026) ну давай начнём с простого...Что есть Бог ?(ответ в ... "дураку лишь клад дается" - из русского народного.
Евангелие от Матфея 18:3: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное».
18:35:16 05-06-2026
А если россиянин бестолковый и не смотря на объяснения будет продолжать просить у бога денег - на сколько его оштрафуют?
21:52:27 05-06-2026
я прошу. дает . так что саи думайте
12:34:04 06-06-2026
Кадырову, например, Аллах все даёт. А вовсе не ВВП. Что ни попросит, всё дает. Вот что значить быть истинно верующим.