Главная цель обращения к Богу — не приумножение материальных благ, а духовное преображение личности

05 июня 2026, 14:32, ИА Амител

Женщина молится / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Удивить Бога количеством своих просьб невозможно, однако нельзя сводить веру к товарно-денежным отношениям, подчеркнул в интервью РИА Новости на ПМЭФ Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО.

«Бог не удивляется количеству наших просьб. Важно понимать, для чего мы обращаемся к Нему и с какой целью. Главное — помнить, что христианство не предполагает товарно-денежных отношений между человеком и Богом», — отметил Легойда.

Он также добавил, что важно установить с Богом особый контакт, основанный на любви.

«Наши просьбы к Богу могут быть разными, но в первую очередь они направлены на то, чтобы мы, как люди, становились лучше», — подытожил Легойда.

Ранее священник Антоний Борисов подчеркнул, что деньги — лишь инструмент, который нужно использовать благочестиво.