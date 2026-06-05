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Россиянам объяснили, можно ли просить у Бога много денег

Главная цель обращения к Богу — не приумножение материальных благ, а духовное преображение личности

05 июня 2026, 14:32, ИА Амител

Женщина молится / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Женщина молится / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Удивить Бога количеством своих просьб невозможно, однако нельзя сводить веру к товарно-денежным отношениям, подчеркнул в интервью РИА Новости на ПМЭФ Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО.

«Бог не удивляется количеству наших просьб. Важно понимать, для чего мы обращаемся к Нему и с какой целью. Главное — помнить, что христианство не предполагает товарно-денежных отношений между человеком и Богом», — отметил Легойда.

Он также добавил, что важно установить с Богом особый контакт, основанный на любви.

«Наши просьбы к Богу могут быть разными, но в первую очередь они направлены на то, чтобы мы, как люди, становились лучше», — подытожил Легойда.

Ранее священник Антоний Борисов подчеркнул, что деньги — лишь инструмент, который нужно использовать благочестиво. 

Гадалка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

религия деньги
       

Комментарии 5

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Шинник

15:02:13 05-06-2026

ну давай начнём с простого...
Что есть Бог ?
(ответ в комментариях)

Даже если попрошу найти 1 млн $ , то он сможет исполнить просьбу ?
Вывод: он не волшебник

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Musik

15:16:02 05-06-2026

Шинник (15:02:13 05-06-2026) ну давай начнём с простого...Что есть Бог ?(ответ в ... "дураку лишь клад дается" - из русского народного.
Евангелие от Матфея 18:3: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное».

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Гость

18:35:16 05-06-2026

А если россиянин бестолковый и не смотря на объяснения будет продолжать просить у бога денег - на сколько его оштрафуют?

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Гость

21:52:27 05-06-2026

я прошу. дает . так что саи думайте

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гость

12:34:04 06-06-2026

Кадырову, например, Аллах все даёт. А вовсе не ВВП. Что ни попросит, всё дает. Вот что значить быть истинно верующим.

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