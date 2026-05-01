РПЦ: отказ платить за честный труд — грех перед Богом
Священник Антоний Борисов подчеркнул, что деньги — лишь инструмент, который нужно использовать благочестиво
01 мая 2026, 17:17, ИА Амител
1 мая в России отмечают Праздник Весны и Труда. В этой связи в беседе с РИА Новости священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии и клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, затронул тему справедливой оплаты труда с точки зрения православия.
«Трудящийся имеет право на вознаграждение. Православная церковь настаивает на том, что отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но и грехом перед Богом», — подчеркнул Борисов.
Священник также обратил внимание на то, что деньги, полученные за усердный труд, "не должны разжигать внутри нас жадности или гордости".
«Деньги не могут иметь самоценное значение. Они всего лишь инструмент, которым следует ответственно и благочестиво пользоваться. Например, помогая и утешая тех, кто не имеет возможности трудиться», — заключил он.
20:23:34 01-05-2026
"священник Антоний Борисов - трудящийся имеет право на вознаграждение. Православная церковь настаивает на том, что отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но и грехом перед Богом"------------ Священник, ты прекрасно знаешь, что в Божьем Раю денег не будет, а пока на земле временно правит враг Бога, по случаю его спора с Богом, что он создаст Бытие для людей лучше, чем Божий Рай и деньги, это придумка врага Бога, а Бог принципиально не может вмешиваться в процесс правления этого враг. Бог помогает мудростью тем, кто верит в Его существование и Его замысел. Враг Бога, идет к своей кончине. Все, очень просто и гениально
00:10:08 02-05-2026
Карл Маркс поржал.
11:24:35 02-05-2026
РПЦ: отказ платить за честный труд — грех перед Богом. Видно у них был день самокритики.
11:53:41 02-05-2026
Мужик приходит в контору по займам.Минимум оформления,выдали деньги.Он:"Погодите.это всё?."-Да всё-Он а если я не верну?-Ну как это.вам будет совестно- Он"да как это,"-Вам будет совестно когда вы предстанете перед Богом-Он:" Хм,да когда это будет,"-А вот 10-го не отдадите,11-го и предстанете.
02:45:01 03-05-2026
Деньги не могут иметь самоценное значение. - абсолютно согласен.