РПЦ: отказ платить за честный труд — грех перед Богом

Священник Антоний Борисов подчеркнул, что деньги — лишь инструмент, который нужно использовать благочестиво

01 мая 2026, 17:17, ИА Амител

Храм, церковные свечи / Фото: amic.ru

1 мая в России отмечают Праздник Весны и Труда. В этой связи в беседе с РИА Новости священник Антоний Борисов, доцент Московской духовной академии и клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, затронул тему справедливой оплаты труда с точки зрения православия.

«Трудящийся имеет право на вознаграждение. Православная церковь настаивает на том, что отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но и грехом перед Богом», — подчеркнул Борисов.

Священник также обратил внимание на то, что деньги, полученные за усердный труд, "не должны разжигать внутри нас жадности или гордости".

«Деньги не могут иметь самоценное значение. Они всего лишь инструмент, которым следует ответственно и благочестиво пользоваться. Например, помогая и утешая тех, кто не имеет возможности трудиться», — заключил он.

