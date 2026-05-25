В РПЦ сравнили использование карт Таро с радиационным облучением

Протоиерей Виталий Рыбаков назвал обращение к гадалкам и эзотерике "мерзостью перед Богом" и подчеркнул, что такие занятия смертельно опасны для души

25 мая 2026, 14:15, ИА Амител

Гадалка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Любое обращение к колдунам, целителям, гадалкам, а также покупка и использование карт Таро являются греховными и оцениваются православием как мерзость перед Богом. Об этом "Абзацу" заявил протоиерей храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" города Рыбное Рязанской области Виталий Рыбаков.

«В Писании сказано, что прямое обращение к магам, чародеям, колдунам, целителям, гадателям и их атрибутам есть занятие богопротивное, мерзость перед Всевышним. На использование таких вещей есть однозначный запрет. Эзотерика и другой поиск таинственных смыслов через магию однозначно греховен: доверие духовным сущностям, не связанным с Богом-Творцом, — опасная стезя», — подчеркнул священник.

По его словам, сама по себе покупка карт Таро не приравнивается к сделке с дьяволом, однако вред, который их использование наносит душе, сопоставим с ущербом здоровью от радиационного облучения.