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В РПЦ сравнили использование карт Таро с радиационным облучением

Протоиерей Виталий Рыбаков назвал обращение к гадалкам и эзотерике "мерзостью перед Богом" и подчеркнул, что такие занятия смертельно опасны для души

25 мая 2026, 14:15, ИА Амител

Гадалка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Гадалка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Любое обращение к колдунам, целителям, гадалкам, а также покупка и использование карт Таро являются греховными и оцениваются православием как мерзость перед Богом. Об этом "Абзацу" заявил протоиерей храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" города Рыбное Рязанской области Виталий Рыбаков.

«В Писании сказано, что прямое обращение к магам, чародеям, колдунам, целителям, гадателям и их атрибутам есть занятие богопротивное, мерзость перед Всевышним. На использование таких вещей есть однозначный запрет. Эзотерика и другой поиск таинственных смыслов через магию однозначно греховен: доверие духовным сущностям, не связанным с Богом-Творцом, — опасная стезя», — подчеркнул священник.

По его словам, сама по себе покупка карт Таро не приравнивается к сделке с дьяволом, однако вред, который их использование наносит душе, сопоставим с ущербом здоровью от радиационного облучения.

«Если взять образное сравнение, то гадание на Таро для души настолько же серьезно, как для тела губительно пребывание в радиационной среде. Когда клетки организма умирают от облучения, это становится чрезвычайно опасным явлением для человека. То же самое происходит и при использовании карт: общение с потусторонними силами летально для души», — пояснил протоиерей.

       

Комментарии 10

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Гость

14:19:34 25-05-2026

Как потомственный маг и чародей культа Вуду смею утверждать, что протаирей не прав. Дайте мне несколько волос с головы и ногтей с рук чтобы это доказать.

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Гость

14:26:24 25-05-2026

Гость (14:19:34 25-05-2026)Дайте мне несколько волос с головы и ногтей,... чьих рук-ног?

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Гость

14:20:15 25-05-2026

То же, что и РПЦ, вид сбоку

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ВВП

14:29:59 25-05-2026

Конкурентов мочит)

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Гость

16:10:02 25-05-2026

Не летайте с ушедшими душами.

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Гость

17:34:33 25-05-2026

"Протоиерей Виталий Рыбаков назвал обращение к гадалкам и эзотерике "мерзостью перед Богом"------------- А целовать мощи покойников, это не мерзость перед Богом?

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Рубщик икон

20:23:30 25-05-2026

Попы недовольны, что гадалки у них хлеб отнимают?

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Вежливый Человек

22:34:01 25-05-2026

Поп то и в Таро и в радиации разбирается - похвально.

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Вежливый Человек

22:38:12 25-05-2026

Верит батюшка в Таро и Сатану.
Всех магов колдунов и батюшек на разминирование, а в перед всех участников Битвы экстросенсов. Посмотрим чьё кунг-фу сильнее.

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Гость

07:40:49 26-05-2026

Религия- опиум для народа.
Старик Ульянов во многом ошибался, но в этом был прав.

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