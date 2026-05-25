В РПЦ сравнили использование карт Таро с радиационным облучением
Протоиерей Виталий Рыбаков назвал обращение к гадалкам и эзотерике "мерзостью перед Богом" и подчеркнул, что такие занятия смертельно опасны для души
25 мая 2026, 14:15, ИА Амител
Любое обращение к колдунам, целителям, гадалкам, а также покупка и использование карт Таро являются греховными и оцениваются православием как мерзость перед Богом. Об этом "Абзацу" заявил протоиерей храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" города Рыбное Рязанской области Виталий Рыбаков.
«В Писании сказано, что прямое обращение к магам, чародеям, колдунам, целителям, гадателям и их атрибутам есть занятие богопротивное, мерзость перед Всевышним. На использование таких вещей есть однозначный запрет. Эзотерика и другой поиск таинственных смыслов через магию однозначно греховен: доверие духовным сущностям, не связанным с Богом-Творцом, — опасная стезя», — подчеркнул священник.
По его словам, сама по себе покупка карт Таро не приравнивается к сделке с дьяволом, однако вред, который их использование наносит душе, сопоставим с ущербом здоровью от радиационного облучения.
«Если взять образное сравнение, то гадание на Таро для души настолько же серьезно, как для тела губительно пребывание в радиационной среде. Когда клетки организма умирают от облучения, это становится чрезвычайно опасным явлением для человека. То же самое происходит и при использовании карт: общение с потусторонними силами летально для души», — пояснил протоиерей.
14:19:34 25-05-2026
Как потомственный маг и чародей культа Вуду смею утверждать, что протаирей не прав. Дайте мне несколько волос с головы и ногтей с рук чтобы это доказать.
14:26:24 25-05-2026
Гость (14:19:34 25-05-2026)Дайте мне несколько волос с головы и ногтей,... чьих рук-ног?
14:20:15 25-05-2026
То же, что и РПЦ, вид сбоку
14:29:59 25-05-2026
Конкурентов мочит)
16:10:02 25-05-2026
Не летайте с ушедшими душами.
17:34:33 25-05-2026
"Протоиерей Виталий Рыбаков назвал обращение к гадалкам и эзотерике "мерзостью перед Богом"------------- А целовать мощи покойников, это не мерзость перед Богом?
20:23:30 25-05-2026
Попы недовольны, что гадалки у них хлеб отнимают?
22:34:01 25-05-2026
Поп то и в Таро и в радиации разбирается - похвально.
22:38:12 25-05-2026
Верит батюшка в Таро и Сатану.
Всех магов колдунов и батюшек на разминирование, а в перед всех участников Битвы экстросенсов. Посмотрим чьё кунг-фу сильнее.
07:40:49 26-05-2026
Религия- опиум для народа.
Старик Ульянов во многом ошибался, но в этом был прав.