Любые продукты, содержащие никотин, вредят организму вне зависимости от формы их употребления

22 мая 2026, 12:50, ИА Амител

Вейпы / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Информация о вреде различных способов употребления никотина, включая вейпы и сигареты, не может считаться достоверной и не должна использоваться для оценки рисков развития рака и других заболеваний у отдельных людей, заявил в беседе с "Газетой.ru" судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун, специалист по учебно-методической работе Пироговского университета.

«Исследования, направленные на сравнение вреда табачных изделий, не могут считаться объективными. Для получения достоверных данных необходимо провести обследование большого числа людей. Однако каждый организм уникален: у всех разный метаболизм, наследственность и реакция на вредные вещества. Поэтому сложно предсказать, как конкретный организм отреагирует на тот или иной табачный продукт», — отметил Решетун.

По его словам, для организма не важно, какой табачный продукт он использует. Основой всех табачных изделий является никотин, вызывающий негативные последствия и формирующий психическую и физическую зависимость.

«Даже если статистические данные показывают, что один табачный продукт снижает риск онкологических заболеваний на 2% по сравнению с другим, это не означает, что у человека, использующего этот продукт, вероятность заболеть раком будет ниже на 2%. Каждый организм индивидуален, и у кого-то может быть более высокая предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Все табачные изделия, независимо от формы, содержат никотин и вызывают комплексный вред для организма», — подчеркнул Решетун.

Ранее Онищенко назвал алкоголь, курение и вейпы смертельно опасными привычками.