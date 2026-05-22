Россиянам рассказали, что опаснее — вейп или сигарета
Любые продукты, содержащие никотин, вредят организму вне зависимости от формы их употребления
22 мая 2026, 12:50, ИА Амител
Информация о вреде различных способов употребления никотина, включая вейпы и сигареты, не может считаться достоверной и не должна использоваться для оценки рисков развития рака и других заболеваний у отдельных людей, заявил в беседе с "Газетой.ru" судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун, специалист по учебно-методической работе Пироговского университета.
«Исследования, направленные на сравнение вреда табачных изделий, не могут считаться объективными. Для получения достоверных данных необходимо провести обследование большого числа людей. Однако каждый организм уникален: у всех разный метаболизм, наследственность и реакция на вредные вещества. Поэтому сложно предсказать, как конкретный организм отреагирует на тот или иной табачный продукт», — отметил Решетун.
По его словам, для организма не важно, какой табачный продукт он использует. Основой всех табачных изделий является никотин, вызывающий негативные последствия и формирующий психическую и физическую зависимость.
«Даже если статистические данные показывают, что один табачный продукт снижает риск онкологических заболеваний на 2% по сравнению с другим, это не означает, что у человека, использующего этот продукт, вероятность заболеть раком будет ниже на 2%. Каждый организм индивидуален, и у кого-то может быть более высокая предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Все табачные изделия, независимо от формы, содержат никотин и вызывают комплексный вред для организма», — подчеркнул Решетун.
Ранее Онищенко назвал алкоголь, курение и вейпы смертельно опасными привычками.
13:07:59 22-05-2026
опасно есть не качественную еду, и даже ею не доедать.
опасно нервничать, хронически, из-за непомерных платежей и отсутствия денег.
сигареты и вейп - это не существенно.
15:27:11 22-05-2026
При желании, в вейп можно намешать в жижу никотин, можно не добавлять. В сигаретах это исключено, хотя там табака и так мизер. Одна химия.
17:54:05 22-05-2026
Люди, бросайте курить. Дышите воздухом, а не дымом и паром