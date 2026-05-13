Эксперт: запрет продажи сигарет молодежи не искоренит привычку
Нужно не только запрещать, но и рассказывать о вреде табака, показывать плюсы здорового образа жизни и помогать тем, кто хочет бросить курить
13 мая 2026, 15:44, ИА Амител
Законодательный запрет на продажу табачных изделий подросткам не решит проблему курения, так как родственники и знакомые смогут покупать табак для них. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки алкогольной политики, отметил в беседе с "Газетой.ru", что российские законодатели рассмотрят эту инициативу, но сначала изучат опыт Великобритании.
«Британский парламент принял закон Tobacco and Vapes Bill, запрещающий продажу табака людям, родившимся после 1 января 2009 года. После утверждения королем закон вступит в силу, и подростки младше 17 лет больше не смогут легально покупать сигареты. Инициатива направлена на создание первого поколения без курения. Закон также ужесточает правила продажи вейпов, рекламы и упаковки никотиновых продуктов», — рассказал он.
Шапкин подчеркнул, что проблема не только в доступности табака, но и в зависимости. Курильщики испытывают сильное беспокойство, если у них нет сигарет или других способов получить никотин. Наши законодатели, вероятно, поддержат эту инициативу, но сначала изучат британский опыт.
«Проблема не только в доступе к табаку, но и в зависимости, — сказал Шапкин. — Курильщик не может успокоиться, пока не найдет сигареты или другой способ получить никотин. Это подтверждает опыт 1990-х годов, когда закрылись табачные фабрики, и люди столкнулись с трудностями. Отказ от курения — сложный процесс. Наркологи утверждают, что зависимость у многих молодых людей формируется задолго до совершеннолетия».
Курение — это не только зависимость, но и социальный ритуал для многих россиян. Поэтому запрет на продажу сигарет не решит проблему привычки, отметил Шапкин.
Антитабачные меры в России снижают потребление сигарет, хотя уровень курения остается одним из самых высоких в мире.
16:26:11 13-05-2026
поможет отчасти
17:12:26 13-05-2026
Если хоть одного балбеса сдержит уже всё не зря
06:53:54 14-05-2026
других проблем нет в стране? оставьте в покое курильщиков и так на них наживается куча дармоедов!
09:43:11 14-05-2026
запретами проблему не решить. Сделайте спорт доступным и нормальную пропаганду здорового образа жизни, снизьте цены на спортинвентарь: не обкладывайте его ввозными таможенными пошлинами и освободите продавцов спортинвентаря от уплаты подоходного налога, чтобы снизить цену. Если посчитать, сколько я трачу денег на свои спортивные увлечения... много дешевле бухать дорогой алкоголь и курить премиум сигареты. Но я - работающий человек, а у подростка или студента откуда деньги купить предорогие лыжи, сноуборд, беговые кроссы?