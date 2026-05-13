Нужно не только запрещать, но и рассказывать о вреде табака, показывать плюсы здорового образа жизни и помогать тем, кто хочет бросить курить

13 мая 2026, 15:44, ИА Амител

Сигареты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Законодательный запрет на продажу табачных изделий подросткам не решит проблему курения, так как родственники и знакомые смогут покупать табак для них. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки алкогольной политики, отметил в беседе с "Газетой.ru", что российские законодатели рассмотрят эту инициативу, но сначала изучат опыт Великобритании.

«Британский парламент принял закон Tobacco and Vapes Bill, запрещающий продажу табака людям, родившимся после 1 января 2009 года. После утверждения королем закон вступит в силу, и подростки младше 17 лет больше не смогут легально покупать сигареты. Инициатива направлена на создание первого поколения без курения. Закон также ужесточает правила продажи вейпов, рекламы и упаковки никотиновых продуктов», — рассказал он.

Шапкин подчеркнул, что проблема не только в доступности табака, но и в зависимости. Курильщики испытывают сильное беспокойство, если у них нет сигарет или других способов получить никотин. Наши законодатели, вероятно, поддержат эту инициативу, но сначала изучат британский опыт.

«Проблема не только в доступе к табаку, но и в зависимости, — сказал Шапкин. — Курильщик не может успокоиться, пока не найдет сигареты или другой способ получить никотин. Это подтверждает опыт 1990-х годов, когда закрылись табачные фабрики, и люди столкнулись с трудностями. Отказ от курения — сложный процесс. Наркологи утверждают, что зависимость у многих молодых людей формируется задолго до совершеннолетия».

Курение — это не только зависимость, но и социальный ритуал для многих россиян. Поэтому запрет на продажу сигарет не решит проблему привычки, отметил Шапкин.

Антитабачные меры в России снижают потребление сигарет, хотя уровень курения остается одним из самых высоких в мире.