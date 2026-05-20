Быстрое похудение может нанести вред здоровью, поэтому снижение веса должно быть постепенным

20 мая 2026, 16:16, ИА Амител

Ожирение / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году — стратегическая цель России, однако этому препятствует распространение ожирения, заявил НСН заслуженный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, каждый третий россиянин страдает ожирением, хотя официально зарегистрировано не более трех миллионов случаев. Эту информацию сообщила Наталья Мокрышева, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава им. И.И. Дедова, на пресс-конференции, посвященной профилактике эндокринных заболеваний.

«Проблема ожирения оказывает серьезное влияние на систему здравоохранения. Хотя Россия занимает лишь 50-е место в мировом рейтинге по уровню ожирения, темпы его роста делают страну одной из лидеров по этому показателю. Это усложняет достижение цели по увеличению средней продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году», — отметил он.

Он также призвал различать ожирение и избыточный вес, подчеркнув, что ожирение требует медицинского вмешательства. Онищенко пояснил, что ожирение — это диагноз, и в некоторых случаях для его лечения необходимо привлечение специалистов, таких как кардиологи, эндокринологи и хирурги. В тяжелых случаях требуется хирургическое вмешательство, например, операции по уменьшению желудка, которые помогают контролировать аппетит и достичь нормального веса.

Поэтому Онищенко призвал обращаться к врачам при первых признаках ожирения.

Ранее сообщалось, что россияне с ожирением смогут получить хирургическую помощь по ОМС.