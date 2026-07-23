Россиянам рассказали о простом способе защитить деньги на счете
Безопасность зависит от защиты всей цифровой экосистемы пользователя
23 июля 2026, 09:55, ИА Амител
Кошелек с картами банков / Фото: amic.ru
Безопасность денежных средств напрямую зависит от защиты всей цифровой экосистемы пользователя — от электронной почты и портала "Госуслуги" до мессенджеров, пишет "Прайм".
О принципах работы двухфакторной аутентификации (2FA) рассказала бизнес-архитектор департамента "Банки и финансы" компании "Рексофт" Елена Голяева.
«Двухфакторная аутентификация работает как второй замок. Сначала человек вводит пароль или PIN-код. Затем подтверждает вход с помощью телефона, отпечатка пальца или сканирования лица. Даже если пароль украден, одного его уже недостаточно», — пояснила эксперт.
- Способы подтверждения. Самым распространенным, но уязвимым для фишинговых атак методом остаются SMS-коды. Более надежным решением является использование одноразовых паролей из специальных приложений-аутентификаторов, работа которых не зависит от качества мобильной связи.
- Приоритеты защиты. Цепочку безопасности необходимо начинать с основной электронной почты. Аккаунт на портале "Госуслуги" требует уровня защиты, сопоставимого с банковским приложением. Установка дополнительного пароля или кода входа в мессенджерах и социальных сетях предотвратит использование вашего профиля мошенниками для обмана друзей и родственников.
- Базовые правила. Для комплексной защиты аккаунтов и сбережений Елена Голяева рекомендует использовать три инструмента: уникальные сложные пароли для каждого сервиса, обязательное включение второго фактора идентификации и правило паузы перед подтверждением любого подозрительного действия.
10:01:20 23-07-2026
нал
14:48:00 23-07-2026
Мусик (10:01:20 23-07-2026) нал... уже не нал
бартер решает проблемы
10:17:12 23-07-2026
нал
10:22:59 23-07-2026
Снять их оттуда, вернее нет способа!
11:17:54 23-07-2026
Можно и самому не зайти после такой защиты.)
11:42:55 23-07-2026
Гость (11:17:54 23-07-2026) Можно и самому не зайти после такой защиты.)... Снять и пропить