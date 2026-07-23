Безопасность денежных средств напрямую зависит от защиты всей цифровой экосистемы пользователя — от электронной почты и портала "Госуслуги" до мессенджеров, пишет "Прайм".

О принципах работы двухфакторной аутентификации (2FA) рассказала бизнес-архитектор департамента "Банки и финансы" компании "Рексофт" Елена Голяева.

«Двухфакторная аутентификация работает как второй замок. Сначала человек вводит пароль или PIN-код. Затем подтверждает вход с помощью телефона, отпечатка пальца или сканирования лица. Даже если пароль украден, одного его уже недостаточно», — пояснила эксперт.