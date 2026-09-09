Не только для "дюймовочек". Как в Барнауле шьют для инвалидов и женщин с пышными формами

Предпринимательница Елена Кузовлева создала собственный бренд одежды и запустила адаптивную коллекцию

09 сентября 2026, 08:00, ИА Амител

Елена Кузовлева / Фото: amic.ru

В Барнауле работает швейное производство, которое одновременно развивает два направления: одежду для женщин, чей размер больше 48, и вещи для людей с ограниченными возможностями. Основала бренд предпринимательница Елена Кузовлева после многих лет работы в швейной отрасли. Открыть собственный бизнес ей помогли участие в губернаторской программе и поддержка близких, которые, к слову, тоже работают вместе с ней.

От работы швеей до собственного производства

Елена Кузовлева много лет проработала швеей в цехе. Там она освоила профессию закройщика и постепенно доросла до начальника швейного производства.

"Я прошла все с самого начала — от швеи до начальника швейного производства. Но пришло время, когда я решила, что хочу собственное производство и свой бренд одежды", — рассказывает предпринимательница.

Так появилось ее дело. Сначала компания выполняла заказы на пошив, а затем начала создавать собственные коллекции женской одежды. Позже стали выпускать вещи для людей с ограниченными возможностями. Поводом послужили обращения знакомых, которые рассказывали о проблемах с подбором гардероба.

"Обычная одежда из магазинов и с маркетплейсов часто не подходит покупателям по посадке или материалам. Поэтому я решила попробовать самостоятельно разработать модели, которые учитывали бы особенности разных людей", — объясняет Елена Кузовлева.

Главная особенность таких вещей — конструкция. Одежда должна учитывать не только размер человека, но и то, как он передвигается, пользуется ли протезами или инвалидной коляской. Готовое изделие сначала тестируют люди, для которых оно предназначено. Они оценивают, насколько удобно надевать и снимать вещь, не мешают ли швы и застежки, хватает ли свободы движения. После этого конструкторы получают обратную связь и дорабатывают модель.

"Одежду сначала тестируют люди с ограниченными возможностями. Мы ее отшиваем, разрабатываем, отдаем на примерку, а затем получаем обратную связь и вносим коррективы, чтобы вещь была удобной", — объясняет Елена.

На рынке не хватало одежды для женщин с нестандартными параметрами

Елена Кузовлева в своем цеху / Фото: amic.ru

Второе направление бизнеса появилось по другой причине. К Елене Кузовлевой стали обращаться женщины, которым было сложно подобрать одежду в обычных магазинах. Проблема заключалась не только в размерах: не подходила посадка, не устраивали ткани или фасоны. В итоге предпринимательница решила создавать модели самостоятельно.

При разработке новых моделей Елена использует собственный опыт. Первые образцы примеряют и тестируют на себе, затем предлагают знакомым женщинам с разными параметрами. Только после этого конструкцию запускают в производство.

Лекала также разрабатывают самостоятельно. Над конструкцией работает специалист, после чего изделие отшивают, проверяют, при необходимости корректируют и только затем запускают в массовое производство. Такой подход позволяет одновременно работать с индивидуальными заказами и выпускать одежду серийно. Производство Елена называет семейным бизнесом: в работе ей помогают близкие — дочь занимается дизайном и маркетингом, муж отвечает за логистику, оборудование и поставки.

В планах — создание собственного магазина, куда покупатель сможет прийти, посмотреть вещи, примерить их и подобрать подходящую модель. Сейчас продукцию продают через маркетплейсы. Елена считает, что сегодня одного канала продаж недостаточно, поэтому компания одновременно развивает маркетплейсы и социальные сети.

"Сейчас нужно быть везде. Люди должны лично о тебе слышать, иначе они просто не узнают, что вы существуете и производите эту продукцию», — уверена Елена Кузовлева.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула