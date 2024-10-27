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Россияне стали чаще брать на корпоративы российское игристое

Это связано с повышением акцизов и пошлин на импортные напитки

27 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Бокалы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1057814
Бокалы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1057814

Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort, сообщил, что в этом году спрос на отечественные игристые вина в натуральном выражении увеличился примерно на 15%. По его словам, ожидается дальнейший рост, поскольку пик закупок обычно приходится на период до и после Нового года, пишет РБК.

В компании Ladoga, которая производит собственный алкоголь и занимается дистрибуцией импортного и российского спиртного, отмечают еще больший рост спроса на игристое от местных производителей в рамках новогодних корпоративных закупок.

По словам президента компании Вениамина Грабара, по сравнению с 2023 годом рост составляет 80-100%.

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Комментарии 8

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Кхм...

17:57:30 27-10-2024

Челябинские виноградники давно составляют конкуренцию всяким там "франшконте".
Почитайте у Салтыкова-Щедрина в "Современной идиллии" про кашинских виноделов.😁

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Гость

18:58:44 27-10-2024

Кхм... (17:57:30 27-10-2024) Челябинские виноградники давно составляют конкуренцию всяким... Чел, там виноматериал привозной. Так же делают ром и коньяк, виски. Щедрин был все-таки двести лет назад. Сейчаспо всему миру развозят излишки виноматериала, спирта-ректификата и дистиллятов. Прокачивай знания, иначе так и останешься в XIX веке.

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Кхм...

21:04:38 27-10-2024

Гость (18:58:44 27-10-2024) Чел, там виноматериал привозной. Так же делают ром и коньяк,... Кашинские виноделы слово-в-слово говорили!🤣

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Бгг

18:56:44 27-10-2024

Петя купил французский коньяк Курвуазье и нафигачился до беспамятства. Вася купил водку "Дешевая" и нафигачился до беспамятства.
Если нет разницы, зачем платить больше?

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Гость

19:58:53 27-10-2024

Бгг (18:56:44 27-10-2024) Петя купил французский коньяк Курвуазье и нафигачился до бес... Вася беспонтово нафигачился. А это уже зашквар.

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Гость

22:33:42 27-10-2024

Гость (19:58:53 27-10-2024) Вася беспонтово нафигачился. А это уже зашквар.... Понтами живут, когда ума нет.

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Musik

22:19:23 27-10-2024

Бгг (18:56:44 27-10-2024) Петя купил французский коньяк Курвуазье и нафигачился до бес... После реанимации в теплые обьятия морга - лежат обои такие свеженький синенькие с желтинкой...
И зачем, а?

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Дюша

11:47:42 28-10-2024

Не замечал...У нас давно все перешли на домашний самогончик...

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