Россияне стали чаще брать на корпоративы российское игристое

Это связано с повышением акцизов и пошлин на импортные напитки

27 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Бокалы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1057814

Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort, сообщил, что в этом году спрос на отечественные игристые вина в натуральном выражении увеличился примерно на 15%. По его словам, ожидается дальнейший рост, поскольку пик закупок обычно приходится на период до и после Нового года, пишет РБК.

В компании Ladoga, которая производит собственный алкоголь и занимается дистрибуцией импортного и российского спиртного, отмечают еще больший рост спроса на игристое от местных производителей в рамках новогодних корпоративных закупок.

По словам президента компании Вениамина Грабара, по сравнению с 2023 годом рост составляет 80-100%.