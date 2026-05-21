Россияне стали чаще покупать подержанные легковушки в апреле
За первые четыре месяца 2026 года в России продали почти 1,9 миллиона легковых автомобилей с пробегом
21 мая 2026, 17:12, ИА Амител
В России в апреле 2026 года выросли продажи легковых автомобилей с пробегом. За месяц россияне приобрели 542,2 тысячи подержанных машин — это на 6,4% больше, чем год назад, и на 14% выше мартовских показателей. Об этом сообщили аналитики Автостата, пишет РИА Новости.
Лидером вторичного авторынка по-прежнему остается Lada. В апреле было продано 126,1 тысячи автомобилей этой марки, хотя показатель оказался на 6,8% ниже прошлогоднего.
Второе место сохранила Toyota с результатом 54,4 тысячи машин и ростом продаж на 13,6%.
Далее в рейтинге расположились Kia — 29,7 тысячи автомобилей, Hyundai — 28,8 тысячи и Volkswagen — 24,5 тысячи машин.
Самой популярной моделью на вторичном рынке остается Lada 2107 — в апреле было реализовано 10,5 тысячи таких автомобилей.
Следом идут Kia Rio с результатом 10,3 тысячи машин и Hyundai Solaris — 10 тысяч автомобилей.
В пятерку самых востребованных моделей также вошли Lada 4x4 и Toyota Corolla.
Всего за первые четыре месяца 2026 года в России продали почти 1,9 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
17:44:54 21-05-2026
Ой, чего бы? Не из-за конского ли утилизационного налога?
18:49:46 21-05-2026
Я не в апреле покупал, а в польше
21:27:15 21-05-2026
рынок чуть шевельнулся, это как в гробу перевернулся