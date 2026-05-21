Россияне стали чаще покупать подержанные легковушки в апреле

За первые четыре месяца 2026 года в России продали почти 1,9 миллиона легковых автомобилей с пробегом

21 мая 2026, 17:12, ИА Амител

Автомобиль, продажа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART/ amic.ru

В России в апреле 2026 года выросли продажи легковых автомобилей с пробегом. За месяц россияне приобрели 542,2 тысячи подержанных машин — это на 6,4% больше, чем год назад, и на 14% выше мартовских показателей. Об этом сообщили аналитики Автостата, пишет РИА Новости.

Лидером вторичного авторынка по-прежнему остается Lada. В апреле было продано 126,1 тысячи автомобилей этой марки, хотя показатель оказался на 6,8% ниже прошлогоднего.

Второе место сохранила Toyota с результатом 54,4 тысячи машин и ростом продаж на 13,6%.

Далее в рейтинге расположились Kia — 29,7 тысячи автомобилей, Hyundai — 28,8 тысячи и Volkswagen — 24,5 тысячи машин.

Самой популярной моделью на вторичном рынке остается Lada 2107 — в апреле было реализовано 10,5 тысячи таких автомобилей.

Следом идут Kia Rio с результатом 10,3 тысячи машин и Hyundai Solaris — 10 тысяч автомобилей.

В пятерку самых востребованных моделей также вошли Lada 4x4 и Toyota Corolla.

Всего за первые четыре месяца 2026 года в России продали почти 1,9 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.