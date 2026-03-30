В 2026 году автомобили в России могут подорожать на 12–15%
Во второй половине года рынок может перейти к более умеренной динамике, но резкого снижения цен не ожидается
30 марта 2026, 15:15, ИА Амител
В 2026 году в России ожидается рост цен на автомобили. Машины могут подорожать на 12–13% по сравнению с прошлым годом. К концу 2026-го цены могут вырасти до 15%, рассказали "Газете.ru" в пресс-службе "Сберлизинга".
Стоимость автомобилей зависит от множества факторов: колебания валютных курсов, изменения в логистике, рост затрат на производство и подорожание компонентов. Даже если некоторые из этих факторов стабилизируются, рынок не сразу приспособится к новым условиям. Дилеры и производители оценивают риски, что влияет на ценовую политику. Особенно это заметно после повышения утилизационного сбора, которое уже привело к росту цен на импортные автомобили. Пока снижения стоимости не предвидится, но ожидается замедление роста цен.
«Импортные детали существенно влияют на ценообразование. Многие автомобили, официально производимые в России, зависят от зарубежных компонентов и электронных систем. Логистические проблемы и увеличение расходов на доставку также повышают стоимость. Производители стараются создавать складские запасы, чтобы избежать перебоев, что увеличивает производственные издержки», — отметили в пресс-службе.
Автокредитование и доступность финансирования также влияют на цены. Программы с низкими процентными ставками часто предполагают высокий первоначальный взнос и ограниченный выбор моделей. Стоимость заемных средств остается важным фактором, который ограничивает спрос и увеличивает расходы компаний на закупку, хранение и продажу автомобилей. Эти затраты могут включаться в финальную цену машин.
«Во второй половине 2026 года рынок может стать более стабильным. Резкие колебания цен возможны только при значительных изменениях в экономике. В некоторых сегментах могут произойти точечные корректировки, например, при выпуске новых моделей или усилении конкуренции между брендами. В целом 2026 год будет периодом адаптации рынка к новым условиям, и возврата к прежним ценам не стоит ожидать», — заключили в "Сберлизинге".
15:25:07 30-03-2026
Авто становится не средством передвижения а роскошью. Выход? Гужевые повозки! Экологично, дёшево, медленно - но безопасно)
15:35:59 30-03-2026
Как это поможет АвтоВАЗу продать полигон своих запасов?
18:50:27 30-03-2026
Автоцентр HadKon (15:35:59 30-03-2026) Как это поможет АвтоВАЗу продать полигон своих запасов?...
На днях глава АвтоВАЗа г-н Соколов рассказал корреспонденту как хорошо идут у них дела и с чувством собственного достоинства, а также исполненного долга, сел в Мерседес с личным водителем и уехал по делам.
15:44:15 30-03-2026
логовазищщщу это никак не поможет, пусть правительство руки не потирает.
будут до последнего выкатывать старые иномарки и клясть "собственный путь"
16:27:25 30-03-2026
Поскорее бы подорожали авто и лучше на 112-%