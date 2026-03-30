Во второй половине года рынок может перейти к более умеренной динамике, но резкого снижения цен не ожидается

30 марта 2026, 15:15, ИА Амител

Покупка авто / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2026 году в России ожидается рост цен на автомобили. Машины могут подорожать на 12–13% по сравнению с прошлым годом. К концу 2026-го цены могут вырасти до 15%, рассказали "Газете.ru" в пресс-службе "Сберлизинга".

Стоимость автомобилей зависит от множества факторов: колебания валютных курсов, изменения в логистике, рост затрат на производство и подорожание компонентов. Даже если некоторые из этих факторов стабилизируются, рынок не сразу приспособится к новым условиям. Дилеры и производители оценивают риски, что влияет на ценовую политику. Особенно это заметно после повышения утилизационного сбора, которое уже привело к росту цен на импортные автомобили. Пока снижения стоимости не предвидится, но ожидается замедление роста цен.

«Импортные детали существенно влияют на ценообразование. Многие автомобили, официально производимые в России, зависят от зарубежных компонентов и электронных систем. Логистические проблемы и увеличение расходов на доставку также повышают стоимость. Производители стараются создавать складские запасы, чтобы избежать перебоев, что увеличивает производственные издержки», — отметили в пресс-службе.

Автокредитование и доступность финансирования также влияют на цены. Программы с низкими процентными ставками часто предполагают высокий первоначальный взнос и ограниченный выбор моделей. Стоимость заемных средств остается важным фактором, который ограничивает спрос и увеличивает расходы компаний на закупку, хранение и продажу автомобилей. Эти затраты могут включаться в финальную цену машин.