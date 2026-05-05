Россияне стали чаще покупать автомобили и жилье у банков
Популярность этих непрофильных активов значительно возросла
05 мая 2026, 17:20, ИА Амител
Россияне стали активнее приобретать автомобили и жилье, находящиеся в собственности банков, сообщает ВТБ. Ключевыми факторами роста интереса стали привлекательные цены на подержанный транспорт и квартиры, а также возможность купить эти активы без дополнительных расходов на риелторов и посредников. Особенно заметный рост наблюдается в автосегменте.
Автомобили
За первый квартал 2026 года количество сделок по продаже автомобилей через сервис банка увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем продаж — в 3,5 раза. Средняя стоимость залогового автомобиля составила 943 тыс. рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года.
Недвижимость
Что касается рынка недвижимости, то рост здесь был более сдержанным. Число сделок выросло на 50%, а объем продаж увеличился на 44%. Несмотря на рост числа объявлений на 60%, количество просмотров немного снизилось. Средняя стоимость залоговой недвижимости в первом квартале составила 5,3 млн рублей, что на 3% выше по сравнению с прошлым годом.
Интерес к данному продукту
"Для россиян сегодня особенно важно купить актив по хорошей цене с минимальными рисками и максимальной прозрачностью, и непрофильные банковские активы этим целям соответствуют. Многие используют этот инструмент как дополнительную инвестицию", — отметил руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.
По оценкам ВТБ, спрос на залоговые автомобили продолжит расти, благодаря расширению предложений от банков, развитию цифровых каналов продаж и улучшению клиентского опыта. В то время как на рынке недвижимости динамика, по прогнозам, останется умеренной.
22:18:56 05-05-2026
Просто банки стали больше иметь в своём кармане не только деньги, но и всё остальное, на чём можно наварить.. (деньги к деньгам!)
17:11:09 06-05-2026
Похоже, не очень хотят покупать у банков. Вдруг банкроты начнут оспаривать. Долину никто не отменял)))
Доверия у банкам нет.