Россияне стали чаще покупать автомобили и жилье у банков

Популярность этих непрофильных активов значительно возросла

05 мая 2026, 17:20, ИА Амител

Водитель за рулем автомобиля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне стали активнее приобретать автомобили и жилье, находящиеся в собственности банков, сообщает ВТБ. Ключевыми факторами роста интереса стали привлекательные цены на подержанный транспорт и квартиры, а также возможность купить эти активы без дополнительных расходов на риелторов и посредников. Особенно заметный рост наблюдается в автосегменте.

Автомобили

За первый квартал 2026 года количество сделок по продаже автомобилей через сервис банка увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем продаж — в 3,5 раза. Средняя стоимость залогового автомобиля составила 943 тыс. рублей, что на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года.

Недвижимость

Что касается рынка недвижимости, то рост здесь был более сдержанным. Число сделок выросло на 50%, а объем продаж увеличился на 44%. Несмотря на рост числа объявлений на 60%, количество просмотров немного снизилось. Средняя стоимость залоговой недвижимости в первом квартале составила 5,3 млн рублей, что на 3% выше по сравнению с прошлым годом.

Интерес к данному продукту

"Для россиян сегодня особенно важно купить актив по хорошей цене с минимальными рисками и максимальной прозрачностью, и непрофильные банковские активы этим целям соответствуют. Многие используют этот инструмент как дополнительную инвестицию", — отметил руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.

По оценкам ВТБ, спрос на залоговые автомобили продолжит расти, благодаря расширению предложений от банков, развитию цифровых каналов продаж и улучшению клиентского опыта. В то время как на рынке недвижимости динамика, по прогнозам, останется умеренной.