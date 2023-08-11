Россиянин умер в реанимации после нападения стаи бездомных собак

В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии

11 августа 2023, 11:27, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Магаданской области скончался мужчина, пострадавший от нападения стаи бродячих собак, сообщает РИА Новости.

"Скончался в реанимационном отделении областной больницы не приходя в сознание", – рассказали в региональном СК.

Следствие проводит процессуальную проверку происшествия. Мэр города дал поручение профильным ведомствам на отлов безнадзорных собак.

Как отмечает "Комсомольская правда", пострадавшего 46-летнего мужчину нашли ночью в одном из дворов.

"На его теле не было живого места: сквозь кровавые потеки проглядывались рваные раны от зубов", – пишет издание.

Из-за боли пострадавший впал в травматический шок. В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии.