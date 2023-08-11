Россиянин умер в реанимации после нападения стаи бездомных собак
В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии
11 августа 2023, 11:27, ИА Амител
В Магаданской области скончался мужчина, пострадавший от нападения стаи бродячих собак, сообщает РИА Новости.
"Скончался в реанимационном отделении областной больницы не приходя в сознание", – рассказали в региональном СК.
Следствие проводит процессуальную проверку происшествия. Мэр города дал поручение профильным ведомствам на отлов безнадзорных собак.
Как отмечает "Комсомольская правда", пострадавшего 46-летнего мужчину нашли ночью в одном из дворов.
"На его теле не было живого места: сквозь кровавые потеки проглядывались рваные раны от зубов", – пишет издание.
Из-за боли пострадавший впал в травматический шок. В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии.
11:32:44 11-08-2023
Безобразие!!! и это в наше время???? никто не смог помочь???
11:38:04 11-08-2023
Гость (11:32:44 11-08-2023) Безобразие!!! и это в наше время???? никто не смог помочь???... Чтобы "попасть" за жестокое обращение с собакой? Сейчас зоофилы вам всё разъяснят,как было....
11:43:14 11-08-2023
Живодёр (11:38:04 11-08-2023) Чтобы "попасть" за жестокое обращение с собакой? Сейчас зооф... В два часа ночи произошло. Вряд ли был трезвый. Там что угодно могло быть.
12:42:30 11-08-2023
Гость (11:43:14 11-08-2023) В два часа ночи произошло. Вряд ли был трезвый. Там что угод... Т.е. вы по ночам только пьяным бываете?
20:54:14 11-08-2023
Гость (12:42:30 11-08-2023) Т.е. вы по ночам только пьяным бываете? ... Вообще не хожу пьяный по улицам. Пьяных собаки не любят, и не только собаки.
17:05:27 11-08-2023
Гость (11:43:14 11-08-2023) В два часа ночи произошло. Вряд ли был трезвый. Там что угод... И что, даже если пьяный ? Его убивать собаками поэтому можно ? Псин бродячих отстреливать нужно, без вариантов.
11:55:10 11-08-2023
Гость (11:32:44 11-08-2023) Безобразие!!! и это в наше время???? никто не смог помочь???... Ни одного любителя пёсигов рядом не оказалось, чтобы объяснить мужику, что собаки без причины не нападают?
11:59:48 11-08-2023
Доколе!!!!
12:36:11 11-08-2023
Гость (11:59:48 11-08-2023) Доколе!!!!... Выловят, кастрируют, пёсики отдохнут, откормятся и их отпустят в место где выловили. Мы просто для них дичь((
12:27:48 11-08-2023
пострадавшего 46-летнего мужчину нашли ночью в одном из дворов.---- а это точно были бездомные собаки?.. мож по ночам не надо по чужим дворам лазить?..
12:43:46 11-08-2023
Гость (12:27:48 11-08-2023) пострадавшего 46-летнего мужчину нашли ночью в одном из двор... Почему вы решили, что это не двор многоэтажек, а чей-то личный двор?
12:44:09 11-08-2023
Гость (12:27:48 11-08-2023) пострадавшего 46-летнего мужчину нашли ночью в одном из двор... А вот и любители блохастиков, ставящих жизнь человека ниже собачьей, с каких пор у шавок нужно спрашивать разрешения где человеку шастать? может он с ночной смены шел. Читаю и стыдно за это быдло, лишь алкаши и наркоманы в голове, зато бродячие шавки - это невинные создания. Это животные. И чтобы не усугублять ситуацию их нужно ОТСТРЕЛИВАТЬ а не кастрировать. А судя по коментаторам некоторым, как минимум мозги комуто полечить бы не помешало. ЧЕЛОВЕК ПОГИБ, а вы тут ЖИВОТНЫХ выгораживаете, позорище нации, тьфу, противно читать и представлять, что такие выродки где то рядом бродят.
12:49:47 11-08-2023
Гость (12:27:48 11-08-2023) пострадавшего 46-летнего мужчину нашли ночью в одном из двор... Стая погонится на стену полезете, не точь то во двор.
14:33:46 11-08-2023
мож по ночам не надо по чужим дворам лазить?.. Вот и я о том-что бродячие собаки ночью делали в чужом дворе?
12:38:41 11-08-2023
Шёл, нетрезв, напал на стаю собак, они защищались......
12:45:38 11-08-2023
Гость (12:27:48 11-08-2023) пострадавшего 46-летнего мужчину нашли ночью в одном из двор... Точно бездомные. В заголовке так и написано.
12:48:45 11-08-2023
Зоошизы,ау! Ну,объясните нам ,что это мужик первый напал на ни в чём неповинных собачек. Вы же блохастых убийц больше любите чем людей. Значит вы сами УБИЙЦЫ!!!
13:02:43 11-08-2023
Гость (12:48:45 11-08-2023) Зоошизы,ау! Ну,объясните нам ,что это мужик первый напал на ... Там не любовь, там бизнес
13:02:47 11-08-2023
Гость (12:48:45 11-08-2023) Зоошизы,ау! Ну,объясните нам ,что это мужик первый напал на ... Да давно говорю, что жестокие не мы, а зоофилы. Которые НАС обвиняют в жестокости. Им плевать на человеческую жизнь, лишь бы собачки резвились.
13:03:16 11-08-2023
Собаки это одомашненные волки, в естественной среде они они жрут нас. Сравните сколько людей погибло от волков и сколько от собак, тогда станет понятно кто опаснее и тем не менее закон на стороне собак. Сравнить бы статистику погибших людей от собак в нашей стране и развитых странах и понять, что проблема в неадаптированных с нашей реальностью законов.
20:57:58 11-08-2023
Гость (13:03:16 11-08-2023) Собаки это одомашненные волки, в естественной среде они они ... чего б тебе не сравнить со статистикой погибших от людей тогда.
13:25:44 11-08-2023
Спец из Амика вернулся к любимой теме. Конечно, ведь тема как люди друг друга режут, травят и сжигают уже давно стала рядовой и привычной. Надо как-то всколыхнуть озверин в людишках, чтобы жизнь мёдом не казалась.
13:38:48 11-08-2023
Гость. (13:25:44 11-08-2023) Спец из Амика вернулся к любимой теме. Конечно, ведь тема ка... Вот пошло переключение с обсуждаемой темы на отвлечённо другую. Вспомните ещё автодорожные. Обсуждаются своры собак бегающие по населённым пунктам, беззубость законов и пофигизм чиновников и зоошиза превратившая собак в доходный бизнес попрошайничества на кормление и содержания как с государства так и с бизнеса.
13:26:44 11-08-2023
Был случай, утро (еще темно) иду к себе в гараж. Путь проходит мимо помойки, там роется собака, черная , по типу овчарки. Че то жрет. Мой путь пролегает мимо. Не дошел 10 метров, Кинулась, явно не обниматься. В руке была гибкая подводка для сантехники, четким ударом гайки в голову нейтрализована, вторым добита. Пару минут подергалася псина и затих. Никого больше не укусит. Защита себя любимого это была. и своей семьи, которую кормлю. И так будет с любой скотиной которая будет мне угрожать. С двуногими, правда, сложнее... Минусите.
13:54:26 11-08-2023
Сказочник (13:26:44 11-08-2023) Был случай, утро (еще темно) иду к себе в гараж. Путь прохо... Это вы, мужчина - здоровый, сильный. А представьте, ребенок в школу идет или старый человек, или девушка. Кто не сможет отпор дать собакам. Но зоошизы никак не понимают этого.
13:52:30 11-08-2023
Гость. (13:25:44 11-08-2023) Спец из Амика вернулся к любимой теме. Конечно, ведь тема ка... Тема с бездомными собаками - наболевшая. Здесь многие ЛИЧНО сталкивались с одичавшими собаками в городе. Поэтому прекрасно эту проблему осознает. Которая никак не решается в России.
14:30:29 11-08-2023
Гость (13:52:30 11-08-2023) Тема с бездомными собаками - наболевшая. Здесь многие ЛИЧНО ... А какая проблема решается( кроме обогащения вексельбергов)?
14:22:50 11-08-2023
Она у нас добрая, не кусается...
14:28:26 11-08-2023
"Мэр города дал поручение профильным ведомствам на отлов безнадзорных собак." А до того, как ...?
14:31:39 11-08-2023
Тема стаи бродячих собак в центре Барнаула взята мэрией на контроль... (вчерашняя новость)
16:36:03 11-08-2023
Возбудить дела на муниципалитет, почему ранее не производились отстрелы и утилизация бродячих собак?
16:55:12 11-08-2023
Для избежания подобных трагедий в Барнауле необходимо отловить всех бродячих собак и отправить на СВО для разминирования территорий. В случае отказа отстреливать на месте!
20:30:38 11-08-2023
Гость (16:55:12 11-08-2023) Для избежания подобных трагедий в Барнауле необходимо отлови... Собаки должны быть отправлены в приют на передержку. На разминирование должна быть отправлена зоошиза.
21:00:26 11-08-2023
Гость (16:55:12 11-08-2023) Для избежания подобных трагедий в Барнауле необходимо отлови... Тебя, ущербный душой, нужно на сво, почему до сих пор не там?