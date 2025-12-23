Россиянин в Таиланде убил своего сына, скинув его под винты катера

Мужчина страдал от сильной депрессии, а после убийства попытался свести счеты с жизнью

Задержанный в Таиланде мужчина / Фото: Mash

Гражданин России, эмигрировавший в Таиланд, был приговорен к 12 годам тюремного заключения за убийство своего сына-подростка. Он скинул мальчика под винты плывущего катера, сообщает Mash.

45-летний Артем Бугорский и его 13-летний сын Лукас возвращались с Суринских островов на лодке. Как только они приблизились к берегу, отец схватил мальчика за ноги и бросил его на работающие винты, после чего сам прыгнул в воду. Лукас скончался в больнице от полученных ранений, а его отца удалось спасти.

«Согласно свидетельствам знакомых, за несколько месяцев до трагического происшествия Бугорский-старший боролся с депрессивным состоянием, вызванным разводом, потерей работы и отказом в выдаче визы. У него также наблюдалось пристрастие к наркотическим веществам, которые были найдены в его рюкзаке при задержании», - говорится в сообщении.

Отношения между отцом и сыном характеризовались как близкие и доверительные, они часто проводили время вместе. Известно, что мужчина лично занимался образованием Лукаса, обучая его русскому языку и знакомя с произведениями Пушкина.

В начале 2025 года Бугорский был взят под стражу, и недавно суд вынес ему обвинительный приговор, назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы.