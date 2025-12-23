Россиянин в Таиланде убил своего сына, скинув его под винты катера
Мужчина страдал от сильной депрессии, а после убийства попытался свести счеты с жизнью
23 декабря 2025, 14:30, ИА Амител
Гражданин России, эмигрировавший в Таиланд, был приговорен к 12 годам тюремного заключения за убийство своего сына-подростка. Он скинул мальчика под винты плывущего катера, сообщает Mash.
45-летний Артем Бугорский и его 13-летний сын Лукас возвращались с Суринских островов на лодке. Как только они приблизились к берегу, отец схватил мальчика за ноги и бросил его на работающие винты, после чего сам прыгнул в воду. Лукас скончался в больнице от полученных ранений, а его отца удалось спасти.
«Согласно свидетельствам знакомых, за несколько месяцев до трагического происшествия Бугорский-старший боролся с депрессивным состоянием, вызванным разводом, потерей работы и отказом в выдаче визы. У него также наблюдалось пристрастие к наркотическим веществам, которые были найдены в его рюкзаке при задержании», - говорится в сообщении.
Отношения между отцом и сыном характеризовались как близкие и доверительные, они часто проводили время вместе. Известно, что мужчина лично занимался образованием Лукаса, обучая его русскому языку и знакомя с произведениями Пушкина.
В начале 2025 года Бугорский был взят под стражу, и недавно суд вынес ему обвинительный приговор, назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Правительство Таиланда должно понести серьёзную ответственность за этот трагический инцидент.
Гость (14:38:14 23-12-2025) Правительство Таиланда должно понести серьёзную ответственно... не надо валить все на кого то
думаю наркотики здесь ни при чем. Подобного психа вообще не выявить. Никак
Тут речь о наказании идет публичном и ооочень жестком. Например кинуть его крокодилам на ближайшей ферме и показать это по телевизору. Для остальных замышляющих зло
почему эти психи ходят на свободе и не лечатся?
Каждый раз, после трагедии, выясняется, что оказывается все всё знали и НИ КТО ничего не сделал.
А психи ходят и дальше рядом с здоровыми людьми и представляют СМЕРТЕЛЬНУЮ опасность
Гость (14:49:13 23-12-2025) почему эти психи ходят на свободе и не лечатся? Каждый р... их забирают и лечат ТОЛЬКО по заявлению от родственников
09:30:53 24-12-2025
Гость (16:27:20 23-12-2025) их забирают и лечат ТОЛЬКО по заявлению от родственников... Даже не так...ТОЛЬКО если человек будет признан недееспособным и опасным для себя и окружающих.. Во всех остальных случаях, даже если его увезут в кликину, он может написать отказ и уйдет. Лечение никто вне клиники не контролирует. Признать же человека недееспособным очень сложно. Это надо собирать показания соседей,родственников и даже участкового.
Гость (14:49:13 23-12-2025) почему эти психи ходят на свободе и не лечатся? Каждый р... Во-первых, потому что психи не считают себя психами, поэтому и не видят необходимости лечиться. Во-вторых, психом может оказаться, по сути, каждый, кто жил нормально и вдруг столкнулся с неразрешимыми проблемами. Я думаю, чел отнюдь не от плохой жизни туда на ПМЖ свалил.
вот сволочь. надо было его там же и утопить
Какую визу ему не выдали из Таиланда?
Гость (16:01:02 23-12-2025) Какую визу ему не выдали из Таиланда?... наоборот. В тай
где родился, там и пригодился. Иначе - вечная тяжкая тоска по родным местам на всю жизнь. с обострением в возрасте, депрессией и пр..