В Барнауле будут судить 17-летнюю мать, убившую своего новорожденного ребенка

Беременность девушка скрывала от близких до конца, а родила дома

19 декабря 2025, 16:25, ИА Амител

Пруд в Барнауле, где нашли убитого младенца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В суд направлено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Барнаула, которая обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Девушка умудрялась скрывать от родителей свое положение до самых родов. По версии следствия, преступление она совершила 10 октября 2025 года.

«После того как родители ушли на работу, она в домашних условиях родила здорового ребенка мужского пола. Через несколько часов обвиняемая канцелярским ножом нанесла более 30 ударов в грудную клетку и шею новорожденного, от которых он скончался на месте происшествия. После содеянного злоумышленница завернула тело мальчика в полиэтиленовый пакет и выкинула на участке местности вблизи водоема», – сообщили в правоохранительных органах.

Следователи собрали достаточно доказательств, прокурор Ленинского района утвердил обвинение, после чего оно было направлено в суд.

Напомним, тело новорожденного с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 10 октября на берегу пруда по ул. Малахова, 34а.

По информации СМИ, это была вторая беременность девушки. Первую, наступившую в 15 лет, она прервала по настоянию родителей.

В этот раз, испугавшись реакции семьи, скрывала свое положение. После родов она сначала покормила ребенка и даже сфотографировала его, затем совершила хладнокровное убийство.