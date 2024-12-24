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Россиянина могут казнить за торговлю наркотиками на Бали

Мужчину задержали с уликами

24 декабря 2024, 20:05, ИА Амител

Наручники / Фото:pxhere.com/ru/photo/496353
Наручники / Фото:pxhere.com/ru/photo/496353

На Бали за попытку распространения семи видов наркотиков задержали россиянина Евгения Карамышева. Мужчине грозит смертная казнь. Об этом сообщает Jakarta Globe.

"33-летний россиянин проживал на Бали в течение года, и наркотики, вероятно, предназначались для продажи в период новогодних праздников", – пишет индонезийское издание.

Подозреваемый признался, что заказал наркотики из Таиланда, и его роль заключалась в получении и распространении запрещенных веществ. Несмотря на длительное участие в наркоторговле, Карамышев утверждает, что не знал своих работодателей.

По индонезийским законам за подобные преступления россиянину грозит смертная казнь или длительный тюремный срок – до 20 лет. Расследование продолжается, власти пытаются раскрыть более широкую сеть наркоторговцев.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

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Комментарии 2

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Коротин В.туда ему

21:17:31 24-12-2024

Туда ему и дорога!

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Гость

11:02:59 25-12-2024

Позитивчик! А то хвастаются, что круто живут на морях.

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