Россиянина могут казнить за торговлю наркотиками на Бали
Мужчину задержали с уликами
24 декабря 2024, 20:05, ИА Амител
На Бали за попытку распространения семи видов наркотиков задержали россиянина Евгения Карамышева. Мужчине грозит смертная казнь. Об этом сообщает Jakarta Globe.
"33-летний россиянин проживал на Бали в течение года, и наркотики, вероятно, предназначались для продажи в период новогодних праздников", – пишет индонезийское издание.
Подозреваемый признался, что заказал наркотики из Таиланда, и его роль заключалась в получении и распространении запрещенных веществ. Несмотря на длительное участие в наркоторговле, Карамышев утверждает, что не знал своих работодателей.
По индонезийским законам за подобные преступления россиянину грозит смертная казнь или длительный тюремный срок – до 20 лет. Расследование продолжается, власти пытаются раскрыть более широкую сеть наркоторговцев.
21:17:31 24-12-2024
Туда ему и дорога!
11:02:59 25-12-2024
Позитивчик! А то хвастаются, что круто живут на морях.