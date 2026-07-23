Россиянка выдала четырех котят за одного и для каждого нашла новый дом
Она отдала всех питомцев в хорошие руки
23 июля 2026, 07:45, ИА Амител
Найденный на улице черный котенок / Фото: соцсети
Россиянка выдала четырех котят за одного, и все они нашли новый дом, сообщают в "Подслушано "Снято на" ЧП Типичный Нижневартовск".
Как рассказала девушка в соцсетях, она подобрала черного малыша на улице и решила найти для него семью. Но даже после того как котенок обрел хозяев, появлялись другие желающие его забрать.
Поэтому любительница животных нашла еще трех черных бездомных котят и отдала их в хорошие руки.
«В итоге четыре идентичных "бомжа" обрели дом, но только один хозяин забрал оригинал», — пошутила она.
В сообществе прокомментировали: «Если мошенничество, то только такое».
07:51:02 23-07-2026
Ха-ха-ха...
08:03:41 23-07-2026
оригинально)