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Россиянка выдала четырех котят за одного и для каждого нашла новый дом

Она отдала всех питомцев в хорошие руки

23 июля 2026, 07:45, ИА Амител

Найденный на улице черный котенок / Фото: соцсети
Найденный на улице черный котенок / Фото: соцсети

Россиянка выдала четырех котят за одного, и все они нашли новый дом, сообщают в "Подслушано "Снято на" ЧП Типичный Нижневартовск"

Как рассказала девушка в соцсетях, она подобрала черного малыша на улице и решила найти для него семью. Но даже после того как котенок обрел хозяев, появлялись другие желающие его забрать. 

Поэтому любительница животных нашла еще трех черных бездомных котят и отдала их в хорошие руки. 

«В итоге четыре идентичных "бомжа" обрели дом, но только один хозяин забрал оригинал», — пошутила она.

В сообществе прокомментировали: «Если мошенничество, то только такое». 

питомцы
       

Комментарии 2

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Вежливый Человек

07:51:02 23-07-2026

Ха-ха-ха...

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Гость

08:03:41 23-07-2026

оригинально)

  -3 Нравится
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