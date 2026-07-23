Россиянка выдала четырех котят за одного и для каждого нашла новый дом

Она отдала всех питомцев в хорошие руки

23 июля 2026, 07:45, ИА Амител

Найденный на улице черный котенок / Фото: соцсети

Россиянка выдала четырех котят за одного, и все они нашли новый дом, сообщают в "Подслушано "Снято на" ЧП Типичный Нижневартовск".

Как рассказала девушка в соцсетях, она подобрала черного малыша на улице и решила найти для него семью. Но даже после того как котенок обрел хозяев, появлялись другие желающие его забрать.

Поэтому любительница животных нашла еще трех черных бездомных котят и отдала их в хорошие руки.

«В итоге четыре идентичных "бомжа" обрели дом, но только один хозяин забрал оригинал», — пошутила она.

В сообществе прокомментировали: «Если мошенничество, то только такое».