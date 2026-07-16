Мужчина приютил брошенных на дороге щенков и "подарил" им дачу на Алтае

Их новый дом находится на берегу Катуни

16 июля 2026, 07:40, ИА Амител

Щенки Боня и Умка / Фото: соцсети

Неравнодушный мужчина приютил брошенных на дороге щенков и разделил с ними дом на берегу Катуни. Теперь питомцев зовут Боня и Умка.

Радмир из Чемала обрел пушистых друзей этой весной, а сейчас он активно ведет блог в соцсетях и рассказывает о жизни с ними. Спустя несколько месяцев дружбы Боне и Умке показали их дачу.

«Изначально здесь была старая сарайка, которую я пытался переделать в звукозаписывающую студию. Денег на завершение не хватило, поэтому пока используем это место для отдыха. Щенкам понравилось: искупались в реке, изучили территорию, потрудились на участке, повалялись на кровати», — рассказал Радмир.

Радмир продолжает делиться видео с собаками, а подписчики — благодарить его за милый контент.