НОВОСТИОбщество

Мужчина приютил брошенных на дороге щенков и "подарил" им дачу на Алтае

Их новый дом находится на берегу Катуни

16 июля 2026, 07:40, ИА Амител

Щенки Боня и Умка / Фото: соцсети
Щенки Боня и Умка / Фото: соцсети

Неравнодушный мужчина приютил брошенных на дороге щенков и разделил с ними дом на берегу Катуни. Теперь питомцев зовут Боня и Умка. 

Радмир из Чемала обрел пушистых друзей этой весной, а сейчас он активно ведет блог в соцсетях и рассказывает о жизни с ними. Спустя несколько месяцев дружбы Боне и Умке показали их дачу. 

«Изначально здесь была старая сарайка, которую я пытался переделать в звукозаписывающую студию. Денег на завершение не хватило, поэтому пока используем это место для отдыха. Щенкам понравилось: искупались в реке, изучили территорию, потрудились на участке, повалялись на кровати», — рассказал Радмир. 

Радмир продолжает делиться видео с собаками, а подписчики — благодарить его за милый контент. 

Наталья Синкина и Тимоша / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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питомцы Республика Алтай
       

Комментарии 14

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Гость

07:42:24 16-07-2026

Здорово!

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Гость

08:53:24 16-07-2026

Молодец, побольше бы таких)

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Мусик

09:19:13 16-07-2026

Правильно! Немного подрастить и на беляши!

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Гость

10:04:25 16-07-2026

Мусик (09:19:13 16-07-2026) Правильно! Немного подрастить и на беляши!... Родственники, ну накормите вы этого уже беляшами до ...!

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Мусик

10:15:36 16-07-2026

Гость (10:04:25 16-07-2026) Родственники, ну накормите вы этого уже беляшами до ...! ... прикалывается и троллит кто-то.
чтож, издержки всеамичной известности...

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Мусик

10:35:21 16-07-2026

Мусик (10:15:36 16-07-2026) прикалывается и троллит кто-то. чтож, издержки всеамично... Понабежало самозванцев с пониженной амичной ответсвенностью!

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Мусик

10:07:44 16-07-2026

через годит там будет небольшая стайка.
соседи и туристы будут очень довольны.

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Шинник

10:19:00 16-07-2026

Мусик (10:07:44 16-07-2026) через годит там будет небольшая стайка.соседи и туристы ... Предлагаешь через год чебуречную открыть? Не плохой лайф хак!

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Мусик

10:27:05 16-07-2026

Шинник (10:19:00 16-07-2026) Предлагаешь через год чебуречную открыть? Не плохой лайф хак... мне чемал не нравится.
вот рощица на Патмосе интересна для освоения, но не дадут.

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Мусик

10:54:12 16-07-2026

Мусик (10:27:05 16-07-2026) мне чемал не нравится.вот рощица на Патмосе интересна дл... Ну от Чемала до Патмоса не далеко- только мостик перейти. Я думаю шинник с его транспортным цехом легко управится.

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Мусик

20:36:48 16-07-2026

Мусик (10:54:12 16-07-2026) Ну от Чемала до Патмоса не далеко- только мостик перейти. Я ... ему не светит. уж поверьте.

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Musik

22:53:10 16-07-2026

Мусик (20:36:48 16-07-2026) ему не светит. уж поверьте.... Мусиков собралось как блохастых кошек в подвале.

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Акакий

10:24:50 16-07-2026

Мусик (10:07:44 16-07-2026) через годит там будет небольшая стайка.соседи и туристы ... Точно! Можно будет открыть кафе корейской кухни!

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Гость

11:48:05 16-07-2026

Один голодняк здесь собрался во главе с постоянным ведущим передачи.

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