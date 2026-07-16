Мужчина приютил брошенных на дороге щенков и "подарил" им дачу на Алтае
Их новый дом находится на берегу Катуни
16 июля 2026, 07:40, ИА Амител
Неравнодушный мужчина приютил брошенных на дороге щенков и разделил с ними дом на берегу Катуни. Теперь питомцев зовут Боня и Умка.
Радмир из Чемала обрел пушистых друзей этой весной, а сейчас он активно ведет блог в соцсетях и рассказывает о жизни с ними. Спустя несколько месяцев дружбы Боне и Умке показали их дачу.
«Изначально здесь была старая сарайка, которую я пытался переделать в звукозаписывающую студию. Денег на завершение не хватило, поэтому пока используем это место для отдыха. Щенкам понравилось: искупались в реке, изучили территорию, потрудились на участке, повалялись на кровати», — рассказал Радмир.
Радмир продолжает делиться видео с собаками, а подписчики — благодарить его за милый контент.
07:42:24 16-07-2026
Здорово!
08:53:24 16-07-2026
Молодец, побольше бы таких)
09:19:13 16-07-2026
Правильно! Немного подрастить и на беляши!
10:04:25 16-07-2026
Мусик (09:19:13 16-07-2026) Правильно! Немного подрастить и на беляши!... Родственники, ну накормите вы этого уже беляшами до ...!
10:15:36 16-07-2026
Гость (10:04:25 16-07-2026) Родственники, ну накормите вы этого уже беляшами до ...! ... прикалывается и троллит кто-то.
чтож, издержки всеамичной известности...
10:35:21 16-07-2026
Мусик (10:15:36 16-07-2026) прикалывается и троллит кто-то. чтож, издержки всеамично... Понабежало самозванцев с пониженной амичной ответсвенностью!
10:07:44 16-07-2026
через годит там будет небольшая стайка.
соседи и туристы будут очень довольны.
10:19:00 16-07-2026
Мусик (10:07:44 16-07-2026) через годит там будет небольшая стайка.соседи и туристы ... Предлагаешь через год чебуречную открыть? Не плохой лайф хак!
10:27:05 16-07-2026
Шинник (10:19:00 16-07-2026) Предлагаешь через год чебуречную открыть? Не плохой лайф хак... мне чемал не нравится.
вот рощица на Патмосе интересна для освоения, но не дадут.
10:54:12 16-07-2026
Мусик (10:27:05 16-07-2026) мне чемал не нравится.вот рощица на Патмосе интересна дл... Ну от Чемала до Патмоса не далеко- только мостик перейти. Я думаю шинник с его транспортным цехом легко управится.
20:36:48 16-07-2026
Мусик (10:54:12 16-07-2026) Ну от Чемала до Патмоса не далеко- только мостик перейти. Я ... ему не светит. уж поверьте.
22:53:10 16-07-2026
Мусик (20:36:48 16-07-2026) ему не светит. уж поверьте.... Мусиков собралось как блохастых кошек в подвале.
10:24:50 16-07-2026
Мусик (10:07:44 16-07-2026) через годит там будет небольшая стайка.соседи и туристы ... Точно! Можно будет открыть кафе корейской кухни!
11:48:05 16-07-2026
Один голодняк здесь собрался во главе с постоянным ведущим передачи.