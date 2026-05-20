НОВОСТИОбщество

Россиянкам рассказали об опасностях маникюра и педикюра в летний период

Грамотный выбор салона и метода ухода поможет избежать проблем и наслаждаться летними образами без опасений

20 мая 2026, 17:14, ИА Амител

Маникюр / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Маникюр / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Летом при частом использовании гель-лака возрастает риск грибковых инфекций ногтей, их деформации и раздражения кожи, сообщил Regions.ru врач-терапевт Евгений Тарасов.

В жару ногти и кожа становятся уязвимыми из-за повышенной влажности, пота и температурных колебаний.

«Когда покрытие начинает отслаиваться или между ногтем и гель-лаком образуется воздушная прослойка, это создает идеальные условия для размножения бактерий и грибков», — отметил медик.

По словам врача, плотные покрытия делают ногтевую пластину менее гибкой и эластичной. Постоянное ношение гель-лака может привести к отслойке ногтей, их деформации, врастанию и даже костным разрастаниям на стопах.

Кроме того, некоторые компоненты гель-лаков могут вызывать аллергические реакции, зуд и трещины на коже, заключил Тарасов.

Ранее юрист рассказала, какие штрафы ждут мастеров маникюра за нарушения нового ГОСТа.

Маникюр / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Новый ГОСТ на маникюр и педикюр начал действовать в России

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Комментарии 1

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Гость

11:10:24 21-05-2026

Педик Юра... О да, это опасность.

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