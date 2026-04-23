Юрист рассказала, какие штрафы ждут мастеров маникюра за нарушения нового ГОСТа
Все мастера обязаны соблюдать СанПиН и профстандарт — за их несоблюдение уже предусмотрены реальные санкции
23 апреля 2026, 14:45, ИА Амител
С 30 апреля в России вступит в силу новый ГОСТ по услугам маникюра и педикюра, сообщила юрист Диана Халитова РИА Новости. Данный стандарт устанавливает более строгие требования к стерилизации инструментов, стандартизации процедур и отказу от небезопасных методик. Кроме того, он определяет временные рамки для выполнения работ и распространяется как на салоны красоты, так и на домашних мастеров.
«ГОСТ носит добровольный характер, но служит эталоном качества услуг. Если мастер или салон утверждают, что работают по ГОСТу, но нарушают его положения, клиент вправе требовать возмещения ущерба. Это можно сделать, опираясь на нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ и закон "О защите прав потребителей". Например, если в договор включены условия, ограничивающие права клиентов, такие как отказ переделывать некачественную работу, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 1 тысячи рублей, а юридические — до 10 тысяч рублей», — уточнила юрист.
Халитова также отметила, что за предоставление услуг маникюра, не соответствующих требованиям ГОСТа и санитарных норм, юридические лица могут быть оштрафованы по статье 14.4 КоАП РФ. В этом случае сумма штрафа может достигать до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 300 тысяч рублей.
При обнаружении недостатков в работе, выполненной с нарушением ГОСТа, клиент имеет право запросить бесплатное устранение этих недостатков, снижение стоимости услуги, возврат полной стоимости или возмещение расходов на исправление ошибок у другого мастера. Это регулируется статьей 29 закона "О защите прав потребителей".
«Указание мастера или салона на оказание услуги "согласно ГОСТу" может повысить доверие клиентов, однако любое отклонение от стандарта может быть рассмотрено судом как нарушение условий договора. Более того, в случае причинения вреда здоровью клиента или повреждения ногтей суд будет использовать ГОСТ для оценки степени нарушений», — резюмировала Халитова.
15:33:22 23-04-2026
добьются этим только одного.
все - абсолютной легальные и понятные инициативы - уйдут в тень.
штрафуют друг дружку, а деньги в кружку
17:19:01 23-04-2026
Гость (15:33:22 23-04-2026) добьются этим только одного.все - абсолютной легальные и... Вы будете обслуживаться у мастера, который отказывается стерилизовать инструменты или использовать одноразовые? Вероятность заразиться гепатитом, грибке или ВИЧ при маникюре такая же, как при использовании разными людьми одном шприце.
А правда можно бабу вызвать чтобы она тебе ногти на ногах подстригла?
на верное и деда тоже можно
они там на всякое обучены мастерицы.
чисто гейшы.
но на это у меня так никаких денег не хватит, дорого...
Скоро сделают две причести по ГОСТ, остальные запретят.