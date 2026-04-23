Все мастера обязаны соблюдать СанПиН и профстандарт — за их несоблюдение уже предусмотрены реальные санкции

23 апреля 2026, 14:45, ИА Амител

Маникюр / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 30 апреля в России вступит в силу новый ГОСТ по услугам маникюра и педикюра, сообщила юрист Диана Халитова РИА Новости. Данный стандарт устанавливает более строгие требования к стерилизации инструментов, стандартизации процедур и отказу от небезопасных методик. Кроме того, он определяет временные рамки для выполнения работ и распространяется как на салоны красоты, так и на домашних мастеров.

«ГОСТ носит добровольный характер, но служит эталоном качества услуг. Если мастер или салон утверждают, что работают по ГОСТу, но нарушают его положения, клиент вправе требовать возмещения ущерба. Это можно сделать, опираясь на нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ и закон "О защите прав потребителей". Например, если в договор включены условия, ограничивающие права клиентов, такие как отказ переделывать некачественную работу, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 1 тысячи рублей, а юридические — до 10 тысяч рублей», — уточнила юрист.

Халитова также отметила, что за предоставление услуг маникюра, не соответствующих требованиям ГОСТа и санитарных норм, юридические лица могут быть оштрафованы по статье 14.4 КоАП РФ. В этом случае сумма штрафа может достигать до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 300 тысяч рублей.

При обнаружении недостатков в работе, выполненной с нарушением ГОСТа, клиент имеет право запросить бесплатное устранение этих недостатков, снижение стоимости услуги, возврат полной стоимости или возмещение расходов на исправление ошибок у другого мастера. Это регулируется статьей 29 закона "О защите прав потребителей".