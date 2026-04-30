Новый ГОСТ на маникюр и педикюр начал действовать в России

Стандарт регламентирует время процедур, вводит технологические карты и детализирует все этапы работы мастера

30 апреля 2026, 09:45, ИА Амител

Маникюр / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 30 апреля в России вступил в силу ГОСТ, устанавливающий требования к ногтевому сервису. Документ разместили в электронной базе Росстандарта, сообщает РИА Новости.

Как пояснила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Райкова, в новых правилах появились ранее не используемые термины. Например, вводится понятие карты типовых технологических процессов и протокола визитов, где фиксируется состояние ногтей клиента и применяемые материалы. Это поможет точнее определять, какие именно услуги были оказаны.

ГОСТ также устанавливает временные нормы на разные виды маникюра и педикюра в зависимости от сложности. Классический маникюр должен занимать 45–60 минут. На моделирование ногтей гелем отводится от 70 до 150 минут, на выравнивание натуральных ногтей — 70–90 минут.

Стандарт прописывает и последовательность действий при выравнивании ногтевой пластины: очистка и нанесение грунтовки, затем база, после — тонкий слой геля, опиливание и шлифовка, финишное покрытие для блеска и увлажнение кутикулы.