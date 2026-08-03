В Египте закрыли бассейн после жалобы россиянки на качество воды

Одиннадцатидневный тур с перелетом и проживанием обошелся паре в 230 тысяч рублей

03 августа 2026, 11:46, ИА Амител

Злополучный бассейн / Фото: "Shot Проверка"

Российская туристка пожаловалась на сильное недомогание во время отдыха в Египте и заподозрила, что причиной могла стать вода в бассейне отеля. Спустя несколько дней после того как женщина заболела, сотрудники гостиницы закрыли бассейн для посетителей после отбора проб воды, однако официально причины такого решения гостям не объяснили.

По данным "Shot Проверки", Мария вместе с супругом отдыхала в четырехзвездочном отеле Reef Oasis Beach Resort в Шарм-эш-Шейхе. Одиннадцатидневный тур с перелетом и проживанием обошелся паре в 230 тысяч рублей.

По словам туристов, на пятый день отпуска женщине резко стало плохо. В течение двух дней она страдала от сильной диареи, а температура тела поднималась до 39,2 градуса. Супруги рассказали, что питание в отеле выглядело свежим, поэтому сразу определить возможную причину недомогания они не смогли.

После того как состояние Марии улучшилось, супруги вновь отправились к бассейну, где регулярно купались во время отдыха. Вскоре один из сотрудников отеля при постояльцах набрал воду в пробирку, после чего жидкость изменила цвет. Затем отдыхающих попросили покинуть бассейн, а администрация закрыла его и приступила к очистке.

«Какие именно результаты показала проверка воды, гостям отеля не сообщили. По словам Марии и ее мужа, бассейн остается закрытым до сих пор», — отметили в паблике.

Туристы предполагают, что недомогание женщины могло быть связано с водой в бассейне. Вместе с тем официального подтверждения причин заболевания или информации о результатах исследования проб воды администрация отеля не публиковала.