Российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам
Некоторые учреждения пока оставили условия без изменений
23 июля 2026, 08:30, ИА Амител
Некоторые российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам, сообщает РИА Новости. Однако есть кредитные организации, которые оставили условия без изменений.
В конце июня ПСБ пересмотрел сетку сберегательных инструментов. Доходность краткосрочных вкладов сроком на три месяца была увеличена на 0,7 процентного пункта. Одновременно со среднесрочными продуктами произошло обратное движение — ставки по ним снизили на 0,3 п.п., сообщил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов Юрий Латанов.
В пресс-службе Альфа-Банка сообщили, что организация повысила ставки по фиксированным вкладам с 18 июля.
«Максимальные ставки по вкладам составили 14% на сроках три, четыре месяца и 13,8% — на шесть месяцев в сегменте премиальных клиентов, 13,5% — на три, четыре месяца и 13,6% — на шесть месяцев в рамках стандартных предложений», — говорится в сообщении.
С 1 июля банк "Санкт-Петербург" обновил линейку срочных депозитов для повышения ее гибкости. При этом стратегия финансовой организации остается неизменной: приветственные ставки для новых клиентов удерживаются на максимальном рыночном уровне (15% годовых — по вкладам и 15,5% — по накопительным счетам), отметил руководитель бизнеса группы депозитов Иван Ходак.
Как рассказал директор по инвестициям и премиальному сервису МТС Банка Сергей Мальцев, корректировка ставок на отдельных сроках проводилась точечно. Целью изменений является сохранение конкурентоспособности предложений и эффективное управление структурой пассивов.
"Новиком" принял решение не вносить изменения в депозитную линейку. Представители кредитной организации подчеркнули, что ставки по коротким вкладам в последнее время не пересматривались.
«В дальнейшем решения будут приниматься с учетом динамики ключевой ставки, стоимости фондирования и общей конъюнктуры на рынке», — отметили в организации.
09:32:28 23-07-2026
Ну правильно. Денег в банковской системе нет. Вы сейчас принесите пока. А там посмотрим через полгодика. Нищеброды. Им деньги давать вообще нельзя. Они как плохие кредитчики. Любят брать чужие, а свои отдавать не любят.
12:47:30 23-07-2026
Значит точно не снизит ставку ЦБ, а как красиво пели о ее снижении, народ уже и к рефинансированию подготовился.
13:23:18 23-07-2026
Так они все сделали. Что бы люди вывели со счетов максимум денег. И вклады изъять хотели. И ставки понизили и условия меняли. Понятно, что все нормальные люди вложили или в недвиг. Или в акции. Теперь у них денег в центробанке нет. А печатать не вариант. Потому что с детства в своих зажравшихся богатых семьях так делали. А попали в банковскую систему по блату. Славится этим Российская банковская система.