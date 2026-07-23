Некоторые учреждения пока оставили условия без изменений

23 июля 2026, 08:30, ИА Амител

Карты российских банков / Фото: amic.ru

Некоторые российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам, сообщает РИА Новости. Однако есть кредитные организации, которые оставили условия без изменений.

В конце июня ПСБ пересмотрел сетку сберегательных инструментов. Доходность краткосрочных вкладов сроком на три месяца была увеличена на 0,7 процентного пункта. Одновременно со среднесрочными продуктами произошло обратное движение — ставки по ним снизили на 0,3 п.п., сообщил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов Юрий Латанов.

В пресс-службе Альфа-Банка сообщили, что организация повысила ставки по фиксированным вкладам с 18 июля.

«Максимальные ставки по вкладам составили 14% на сроках три, четыре месяца и 13,8% — на шесть месяцев в сегменте премиальных клиентов, 13,5% — на три, четыре месяца и 13,6% — на шесть месяцев в рамках стандартных предложений», — говорится в сообщении.

С 1 июля банк "Санкт-Петербург" обновил линейку срочных депозитов для повышения ее гибкости. При этом стратегия финансовой организации остается неизменной: приветственные ставки для новых клиентов удерживаются на максимальном рыночном уровне (15% годовых — по вкладам и 15,5% — по накопительным счетам), отметил руководитель бизнеса группы депозитов Иван Ходак.

Как рассказал директор по инвестициям и премиальному сервису МТС Банка Сергей Мальцев, корректировка ставок на отдельных сроках проводилась точечно. Целью изменений является сохранение конкурентоспособности предложений и эффективное управление структурой пассивов.

"Новиком" принял решение не вносить изменения в депозитную линейку. Представители кредитной организации подчеркнули, что ставки по коротким вкладам в последнее время не пересматривались.