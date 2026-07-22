Многозначительная пауза. Эксперты спрогнозировали возможное решение ЦБ о ключевой ставке
У Банка России есть повод для повышения "ключа", но такое решение станет основанием думать, что "в ЦБ происходит нечто вроде паники", считают эксперты
22 июля 2026, 07:30, ИА Амител
Ожидать снижения ключевой ставки на заседании Совета директоров Банка России 24 июля не стоит: подъем инфляции и топливный кризис, видимо, дадут повод регулятору взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики и сохранить "ключ" на прежнем уровне, считают опрошенные amic.ru эксперты.
Ранее РБК провел опрос 30 экспертов-аналитиков крупных банков и инвестиционных компаний, большинство из которых (26 из 30) сошлись на том, что 24 июля Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых. Специалисты допускают, что ЦБ может опустить ставку, но сделает это лишь на 0,25 п.п., как и в июне 2026-го, либо сохранит статус-кво.
Если ставка сохранится на прежнем уровне, то это будет первая пауза в продолжающемся цикле смягчения денежно-кредитной политики, начавшемся в июне 2025 года, замечает РБК. До этого ставка сохранялась на прежнем уровне в апреле 2025-го и составляла тогда рекордный 21%.
Депутат Алтайского краевого Заксобрания Ксения Белоусова считает, что перерыв в смягчении денежно-кредитной политики в июле был бы весьма обоснованным из-за повышения уровня инфляции в июне, а также "внешних рисков, способных повлиять на стоимость топлива, перевозок и импорта".
«Эпоха дорогих денег заканчивается значительно медленнее, чем рассчитывал рынок. Быстрого возвращения дешевых кредитов не будет», — заключает Белоусова в канале Max.
«Прогноз о сохранении ставки — достаточно взвешенный, с ним можно согласиться. Конечно, тренд на снижение ключевой ставки по-прежнему актуален, о чем неоднократно говорили как представители ЦБ, так и члены высшего руководства страны. Однако сейчас мы наблюдаем краткосрочный, на мой взгляд, всплеск инфляции, поэтому для регулятора есть смысл сохранить текущий показатель», — заявил amic.ru экономист, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.
Не секрет, что текущее повышение уровня инфляции связано с топливными проблемами, которые постепенно теряют свою остроту, напоминает эксперт:
«Нестабильность на топливных рынках все-таки не стала долгосрочной и возникшие проблемы с горючим сейчас все же решаются. Более того, наступившее время сбора урожая дает повод говорить о возможной продуктовой дефляции в ближайшее время. Таким образом, все эти факторы дают основание полагать, что ЦБ продолжит политику смягчения денежно-кредитной политики, хотя и отложит ее до сентябрьского заседания».
Позитивный прогноз относительно ключевой ставки на грядущее заседание Совета директоров ЦБ дать трудно, признает финансовый эксперт, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
«На снижение точно рассчитывать не приходится. Для этого есть несколько причин. Во-первых, по причине подъема инфляции в июне — июле. Это самый сильный триггер для ЦБ — если она снова пошла вверх, причем довольно плотно, иногда доходя до 10% годовых, то ждать дальнейшего спуска "ключа" пока не стоит. Стимулом для инфляции, разумеется, стал топливный кризис», — рассказал он amic.ru.
Вторая причина, не дающая надежд на снижение ставки, — подъем ставок по вкладам российскими банками, продолжает Алексей Кричевский.
«Обычно это происходит, когда крупнейшие структуры уверены в том, что ждать позитива от ЦБ нет смысла. Опускание же этих ставок происходит в случае понимания о новом снижении "ключа". В принципе, все это дает основание предположить, что после июньского решения о снижении на 25 б.п. и нынешнего взлета цен регулятор будет настроен по-ястребиному. Поэтому в июле снижения мы не увидим. Самая большая вероятность — ставка останется на месте, потому что ее рост, для чего есть причины, может показать, что в ЦБ происходит нечто вроде паники», — заключил финансовый эксперт.
07:54:19 22-07-2026
все эти прогнозы-ерунда.
завтра, будет всё иначе, чем сегодня.
точно. 100%.
08:22:51 22-07-2026
Ну и почему у нас ставки по вкладам ниже ключевой ставки? Если представить вклады как кредиты, которые банк берет у людей. То почему банк выдает кредиты не ниже 14%, а по факту под 20. Ну а сам берет у людей взаймы под 13%максимум. А по факту 11-9.
09:41:21 22-07-2026
Паша (08:22:51 22-07-2026) Ну и почему у нас ставки по вкладам ниже ключевой ставки? Ес...
Потому что риск что Васютка не отдаст банку выше, чем что банк не вернет Васютке.
Риски стоят денег
10:12:35 22-07-2026
Гость (09:41:21 22-07-2026) Потому что риск что Васютка не отдаст банку выше, чем чт... Бред полный. Если Васютка не отдаст банку. То приставы с Васютки 10 шкур сдерут. И даже на закон о четырехкратном взыскании смотреть не будут. Будут взыскивать лет пять по десяти искам. Не то что бы рисков ноль. А много процентная выгода. Абсолютно мошенническое оправдание. А вот банк свыше определенной суммы при банкротстве имеет полное законное право не отдавать. У нас в банковской системе одни мошенники и проходимцы.
11:10:51 22-07-2026
Вася (10:12:35 22-07-2026) Бред полный. Если Васютка не отдаст банку. То приставы с Вас...
А я считаю чушью Ваш спич, лично знаю случай со знакомым,который не отдавал потреб кредит. А кредит он взял чтобы его пронаркоманить. Приехали братки к нему на хату а он на кумарах.. Они говорят ему собирайся. Он типа куда? Они в лес поедем тебя убивать. Он говорит отлично - я как раз сам хотел вешаться - тяжко на отходняках. Год был где то 2005ый
Еще одного знаю гопника который не отдал кредит - его искали звонили - он по адресу не жил. Симки менял. Имущества на нем нет. Единственное за границу выезд ограничили и то он в Казахстан как то ездил. Год был где то 2010ый.
Сейчас даже еще проще - можно банкротиться и коллекторов приструнили.
12:10:43 22-07-2026
Гость (11:10:51 22-07-2026) А я считаю чушью Ваш спич, лично знаю случай со знакомым... ну, ну-сам попробуй..
взять и свалить.
сказки.
нам то не рассказывай.. ©
11:25:15 22-07-2026
Паша (08:22:51 22-07-2026) Ну и почему у нас ставки по вкладам ниже ключевой ставки? Ес... Потому что, сколько раз за текущий месяц отменяли торги ОФЗ?
16:08:23 22-07-2026
А какже: "14 июля 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в России будет снижаться — это естественный процесс, связанный с макроэкономическими показателями в стране"