Многозначительная пауза. Эксперты спрогнозировали возможное решение ЦБ о ключевой ставке

У Банка России есть повод для повышения "ключа", но такое решение станет основанием думать, что "в ЦБ происходит нечто вроде паники", считают эксперты

22 июля 2026, 07:30, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Ожидать снижения ключевой ставки на заседании Совета директоров Банка России 24 июля не стоит: подъем инфляции и топливный кризис, видимо, дадут повод регулятору взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики и сохранить "ключ" на прежнем уровне, считают опрошенные amic.ru эксперты.

Ранее РБК провел опрос 30 экспертов-аналитиков крупных банков и инвестиционных компаний, большинство из которых (26 из 30) сошлись на том, что 24 июля Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых. Специалисты допускают, что ЦБ может опустить ставку, но сделает это лишь на 0,25 п.п., как и в июне 2026-го, либо сохранит статус-кво.

Если ставка сохранится на прежнем уровне, то это будет первая пауза в продолжающемся цикле смягчения денежно-кредитной политики, начавшемся в июне 2025 года, замечает РБК. До этого ставка сохранялась на прежнем уровне в апреле 2025-го и составляла тогда рекордный 21%.

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Ксения Белоусова считает, что перерыв в смягчении денежно-кредитной политики в июле был бы весьма обоснованным из-за повышения уровня инфляции в июне, а также "внешних рисков, способных повлиять на стоимость топлива, перевозок и импорта".

«Эпоха дорогих денег заканчивается значительно медленнее, чем рассчитывал рынок. Быстрого возвращения дешевых кредитов не будет», — заключает Белоусова в канале Max.

«Прогноз о сохранении ставки — достаточно взвешенный, с ним можно согласиться. Конечно, тренд на снижение ключевой ставки по-прежнему актуален, о чем неоднократно говорили как представители ЦБ, так и члены высшего руководства страны. Однако сейчас мы наблюдаем краткосрочный, на мой взгляд, всплеск инфляции, поэтому для регулятора есть смысл сохранить текущий показатель», — заявил amic.ru экономист, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.

Не секрет, что текущее повышение уровня инфляции связано с топливными проблемами, которые постепенно теряют свою остроту, напоминает эксперт:

«Нестабильность на топливных рынках все-таки не стала долгосрочной и возникшие проблемы с горючим сейчас все же решаются. Более того, наступившее время сбора урожая дает повод говорить о возможной продуктовой дефляции в ближайшее время. Таким образом, все эти факторы дают основание полагать, что ЦБ продолжит политику смягчения денежно-кредитной политики, хотя и отложит ее до сентябрьского заседания».

Позитивный прогноз относительно ключевой ставки на грядущее заседание Совета директоров ЦБ дать трудно, признает финансовый эксперт, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

«На снижение точно рассчитывать не приходится. Для этого есть несколько причин. Во-первых, по причине подъема инфляции в июне — июле. Это самый сильный триггер для ЦБ — если она снова пошла вверх, причем довольно плотно, иногда доходя до 10% годовых, то ждать дальнейшего спуска "ключа" пока не стоит. Стимулом для инфляции, разумеется, стал топливный кризис», — рассказал он amic.ru.

Вторая причина, не дающая надежд на снижение ставки, — подъем ставок по вкладам российскими банками, продолжает Алексей Кричевский.