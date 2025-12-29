НОВОСТИЭкономика

Российские кинотеатры в 2025 году заработали 50 миллиардов рублей

Посетили кинотеатры 116 миллионов зрителей

29 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: amic.ru
Кинотеатр / Фото: amic.ru

В 2025 году российские кинотеатры заработали около 50 миллиардов рублей. Эту информацию озвучила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в беседе с РИА Новости.

Согласно ее заявлению, это на 10% превышает доходы, полученные в 2024 году.

«Суммарная касса достигла отметки 49,6 миллиарда рублей, что демонстрирует увеличение на 10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года», – подчеркнула министр.

Любимова также добавила, что в текущем году кинозалы посетили приблизительно 116 миллионов человек.

Свеча / Фото: создано в нейросети

Потери года. Кто из знаменитостей умер в 2025 году?

Актеры, режиссеры, певцы, политики, музыканты и спортсмены
НОВОСТИКультура

Кино кинотеатры

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

17:50:24 29-12-2025

Слава Богу в этих 50 миллиардах, моих рублей нет.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров