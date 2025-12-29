Российские кинотеатры в 2025 году заработали 50 миллиардов рублей

Посетили кинотеатры 116 миллионов зрителей

29 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: amic.ru

В 2025 году российские кинотеатры заработали около 50 миллиардов рублей. Эту информацию озвучила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в беседе с РИА Новости.

Согласно ее заявлению, это на 10% превышает доходы, полученные в 2024 году.

«Суммарная касса достигла отметки 49,6 миллиарда рублей, что демонстрирует увеличение на 10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года», – подчеркнула министр.

Любимова также добавила, что в текущем году кинозалы посетили приблизительно 116 миллионов человек.