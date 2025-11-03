НОВОСТИЗдоровье

Российские туристы заразились смертельно опасной лихорадкой денге на Мальдивах

Со слов заболевших, на островах развелось много комаров, которые переносят вирус

03 ноября 2025, 16:40, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru
На Мальдивах фиксируют у российских туристов случаи заболевания смертельно опасной лихорадкой денге. Об этом сообщает Shot.

Как рассказали Telegram-каналу заболевшие, чаще денге заражаются на островах Укулас и Тинаду. Здесь много комаров, которые переносят лихорадку. 

Один из путешественников, Николай (имя изменено), отдыхал с семьей на Мальдивах в середине октября. Накануне вылета в Россию у него возникли сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость и тошнота, а также повысилась температура. На пятый день по телу пошла сыпь без зуда. В родном городе мужчина обратился в больницу, где у него выявили лихорадку денге. Сейчас он почти выздоровел.

Мария (имя изменено) столкнулась с симптомами денге уже по прибытии домой. Температура тела у туристки повысилась до 40 градусов. Также у нее возникли рвота, озноб и сильная головная боль. Девушку положили в больницу с диагнозом "денге". На фоне лихорадки у нее пошли осложнения, затронувшие селезенку и поджелудочную. Девушка лежала в реанимации, сейчас продолжает лечение. 

Туристы, регулярно отдыхающие на Мальдивах, уверены: случаи заболевания денге на островах участились. Сейчас они вооружаются максимальной защитой, чтобы не заразиться.

Комментарии 6

Avatar Picture
Сергей

18:51:12 03-11-2025

Надо этих туристов по прибытии домой, помещать в изоляторы, и обрабатывать хотя бы дустом для профилактики. 😎

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:29:43 03-11-2025

Сергей (18:51:12 03-11-2025) Надо этих туристов по прибытии домой, помещать в изоляторы, ... И активы конфисковать, чтоб не шастали где попало.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:50 04-11-2025

Musik (23:29:43 03-11-2025) И активы конфисковать, чтоб не шастали где попало. ... Для вас 100 тысяч рублей это большие деньги?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:53 05-11-2025

100 тр за ночь?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:59:16 05-11-2025

Гость (10:27:53 05-11-2025) 100 тр за ночь?... Загуглить не судьба?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:46 05-11-2025

шляются где попало, потом везут всякое...

  -1 Нравится
Ответить
