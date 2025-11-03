Российские туристы заразились смертельно опасной лихорадкой денге на Мальдивах

Со слов заболевших, на островах развелось много комаров, которые переносят вирус

03 ноября 2025, 16:40, ИА Амител

На Мальдивах фиксируют у российских туристов случаи заболевания смертельно опасной лихорадкой денге. Об этом сообщает Shot.

Как рассказали Telegram-каналу заболевшие, чаще денге заражаются на островах Укулас и Тинаду. Здесь много комаров, которые переносят лихорадку.

Один из путешественников, Николай (имя изменено), отдыхал с семьей на Мальдивах в середине октября. Накануне вылета в Россию у него возникли сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость и тошнота, а также повысилась температура. На пятый день по телу пошла сыпь без зуда. В родном городе мужчина обратился в больницу, где у него выявили лихорадку денге. Сейчас он почти выздоровел.

Мария (имя изменено) столкнулась с симптомами денге уже по прибытии домой. Температура тела у туристки повысилась до 40 градусов. Также у нее возникли рвота, озноб и сильная головная боль. Девушку положили в больницу с диагнозом "денге". На фоне лихорадки у нее пошли осложнения, затронувшие селезенку и поджелудочную. Девушка лежала в реанимации, сейчас продолжает лечение.

Туристы, регулярно отдыхающие на Мальдивах, уверены: случаи заболевания денге на островах участились. Сейчас они вооружаются максимальной защитой, чтобы не заразиться.