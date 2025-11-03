Российские туристы заразились смертельно опасной лихорадкой денге на Мальдивах
Со слов заболевших, на островах развелось много комаров, которые переносят вирус
03 ноября 2025, 16:40, ИА Амител
На Мальдивах фиксируют у российских туристов случаи заболевания смертельно опасной лихорадкой денге. Об этом сообщает Shot.
Как рассказали Telegram-каналу заболевшие, чаще денге заражаются на островах Укулас и Тинаду. Здесь много комаров, которые переносят лихорадку.
Один из путешественников, Николай (имя изменено), отдыхал с семьей на Мальдивах в середине октября. Накануне вылета в Россию у него возникли сильная головная боль, ломота в мышцах, слабость и тошнота, а также повысилась температура. На пятый день по телу пошла сыпь без зуда. В родном городе мужчина обратился в больницу, где у него выявили лихорадку денге. Сейчас он почти выздоровел.
Мария (имя изменено) столкнулась с симптомами денге уже по прибытии домой. Температура тела у туристки повысилась до 40 градусов. Также у нее возникли рвота, озноб и сильная головная боль. Девушку положили в больницу с диагнозом "денге". На фоне лихорадки у нее пошли осложнения, затронувшие селезенку и поджелудочную. Девушка лежала в реанимации, сейчас продолжает лечение.
Туристы, регулярно отдыхающие на Мальдивах, уверены: случаи заболевания денге на островах участились. Сейчас они вооружаются максимальной защитой, чтобы не заразиться.
18:51:12 03-11-2025
Надо этих туристов по прибытии домой, помещать в изоляторы, и обрабатывать хотя бы дустом для профилактики. 😎
23:29:43 03-11-2025
Сергей (18:51:12 03-11-2025) Надо этих туристов по прибытии домой, помещать в изоляторы, ... И активы конфисковать, чтоб не шастали где попало.
12:23:50 04-11-2025
Musik (23:29:43 03-11-2025) И активы конфисковать, чтоб не шастали где попало. ... Для вас 100 тысяч рублей это большие деньги?
10:27:53 05-11-2025
100 тр за ночь?
19:59:16 05-11-2025
Гость (10:27:53 05-11-2025) 100 тр за ночь?... Загуглить не судьба?
12:39:46 05-11-2025
шляются где попало, потом везут всякое...