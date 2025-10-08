НОВОСТИПроисшествия

Смертельно опасный клоп "ласковый убийца" укусил россиянина в Таиланде

Эти клопы являются переносчиками болезни Шагаса

08 октября 2025, 15:40, ИА Амител

Триатомовый клоп, укусивший россиянина / Фото: Shot
Триатомовый клоп, укусивший россиянина / Фото: Shot

По данным Shot, 38-летний турист из Самары по имени Александр отдыхал в Паттайе. Когда он вышел на балкон, его внезапно укусил триатомовый клоп. Мужчина почувствовал резкую боль в ногах. Эти насекомые встречаются в Таиланде редко, но считаются крайне опасными переносчиками болезни Шагаса – смертельного американского трипаносомоза.

Укусы триатомовых клопов называют "поцелуем смерти", так как заболевание проявляется не сразу: первые признаки – лихорадка, поражения мозга и сердца – могут появиться через две недели, а у 40% зараженных болезнь дает о себе знать даже спустя десятилетия.

Испуганный турист сфотографировал насекомое и принес его в госпиталь. Однако там мужчину успокоили, заявив, что анализы сдавать не нужно, и отправили домой.

Гость

15:42:27 08-10-2025

что анализы сдавать не нужно, и отправили домой - помирать... не дописали

Гость

15:50:35 08-10-2025

"...и отправили домой" - помирать.

Гость

21:08:11 08-10-2025

Там и комары есть недетские. Укусит и 50 на 50.

