Смертельно опасный клоп "ласковый убийца" укусил россиянина в Таиланде

Эти клопы являются переносчиками болезни Шагаса

08 октября 2025, 15:40, ИА Амител

Триатомовый клоп, укусивший россиянина / Фото: Shot

По данным Shot, 38-летний турист из Самары по имени Александр отдыхал в Паттайе. Когда он вышел на балкон, его внезапно укусил триатомовый клоп. Мужчина почувствовал резкую боль в ногах. Эти насекомые встречаются в Таиланде редко, но считаются крайне опасными переносчиками болезни Шагаса – смертельного американского трипаносомоза.

Укусы триатомовых клопов называют "поцелуем смерти", так как заболевание проявляется не сразу: первые признаки – лихорадка, поражения мозга и сердца – могут появиться через две недели, а у 40% зараженных болезнь дает о себе знать даже спустя десятилетия.

Испуганный турист сфотографировал насекомое и принес его в госпиталь. Однако там мужчину успокоили, заявив, что анализы сдавать не нужно, и отправили домой.