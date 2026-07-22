Специалисты создали новую диагностическую систему

22 июля 2026, 14:15, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского разработали диагностическую систему, которая поможет сформировать персональные рекомендации для сохранения физической силы и когнитивных способностей до глубокой старости. Об этом сообщает РИА Новости.

«Результат нашей работы — это показатель, по которому конкретному человеку заранее могут сказать, что можно изменить в его траектории старения, чтобы в 80 лет он чувствовал радость и желание жить, а не начинал день с горсти таблеток на завтрак», — рассказала директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова.

В основе технологии лежит анализ индивидуальных генетических особенностей человека. Система осуществляет поиск специфических маркеров старения — участков "вспомогательных" молекул РНК. По их состоянию можно зафиксировать наличие возрастно-зависимого воспаления.

Как пояснила эксперт, этот процесс является одной из ключевых проблем геронтологии: он одновременно выступает и следствием, и причиной развития большинства возрастных заболеваний.

«Например, все знают, что сахарный диабет второго типа связан с генетикой, но ведь в 20 лет он практически не встречается, а в 60 — у каждого третьего. Гены в 20 и 60 у человека одни, но почему‑то в какой‑то момент спящие гены болезней просыпаются. Это и есть эпигенетика — результат взаимодействия нашего генома с окружающей средой», — добавила она.

По словам ученого, хотя базовая продолжительность жизни генетически заложена в каждом организме, характер протекания самого процесса старения во многом определяется внешними эпигенетическими факторами.

Именно на коррекцию этих факторов (образа жизни, питания, среды) будет указывать новая диагностика, подсказывая человеку, какие изменения необходимы для поддержания здоровья после 80 лет.