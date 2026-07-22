Российские ученые нашли способ сохранить здоровье ума в старости
Специалисты создали новую диагностическую систему
22 июля 2026, 14:15, ИА Амител
Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского разработали диагностическую систему, которая поможет сформировать персональные рекомендации для сохранения физической силы и когнитивных способностей до глубокой старости. Об этом сообщает РИА Новости.
«Результат нашей работы — это показатель, по которому конкретному человеку заранее могут сказать, что можно изменить в его траектории старения, чтобы в 80 лет он чувствовал радость и желание жить, а не начинал день с горсти таблеток на завтрак», — рассказала директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова.
В основе технологии лежит анализ индивидуальных генетических особенностей человека. Система осуществляет поиск специфических маркеров старения — участков "вспомогательных" молекул РНК. По их состоянию можно зафиксировать наличие возрастно-зависимого воспаления.
Как пояснила эксперт, этот процесс является одной из ключевых проблем геронтологии: он одновременно выступает и следствием, и причиной развития большинства возрастных заболеваний.
«Например, все знают, что сахарный диабет второго типа связан с генетикой, но ведь в 20 лет он практически не встречается, а в 60 — у каждого третьего. Гены в 20 и 60 у человека одни, но почему‑то в какой‑то момент спящие гены болезней просыпаются. Это и есть эпигенетика — результат взаимодействия нашего генома с окружающей средой», — добавила она.
По словам ученого, хотя базовая продолжительность жизни генетически заложена в каждом организме, характер протекания самого процесса старения во многом определяется внешними эпигенетическими факторами.
Именно на коррекцию этих факторов (образа жизни, питания, среды) будет указывать новая диагностика, подсказывая человеку, какие изменения необходимы для поддержания здоровья после 80 лет.
«Мы выявили новые маркеры на уровнях микроРНК, кольцевых РНК и метилирования генома. Но самое главное достижение в том, что в процессе работы мы обнаружили, что у людей старше 85 лет с "успешным" старением совершенно не работает часть классических маркеров, ассоциированных с возрастом. Именно это позволило им перешагнуть границы средней продолжительности жизни, и своевременное моделирование поведения человека поможет сделать старость большего количества людей счастливее и здоровее»
14:24:26 22-07-2026
физкультура и музицирование!...
и не изобретайте велосипед!
15:44:34 22-07-2026
Гость (14:24:26 22-07-2026) физкультура и музицирование!...и не изобретайте велосипе...
Черчиль с вами бы поспорил
16:06:37 22-07-2026
Гость (15:44:34 22-07-2026) Черчиль с вами бы поспорил... тот ещё гаденыш был.
16:30:45 22-07-2026
Мусик (16:06:37 22-07-2026) тот ещё гаденыш был.... Уинстон Черчилль прожил 90 лет (родился 30 ноября 1874 года, умер 24 января 1965 года, не дожив несколько месяцев до 91-летия). Несмотря на крайне нездоровый образ жизни, включавший ежедневное употребление больших доз алкоголя и курение сигар, он сохранил ясный ум до конца дней. Сам политик шутил по этому поводу: «Я взял от алкоголя больше, чем он взял от меня». Секретом своего тонуса он считал умение засыпать в любое время суток.
19:57:04 22-07-2026
Гость (16:30:45 22-07-2026) Уинстон Черчилль прожил 90 лет (родился 30 ноября 1874 года,... долгоживущий гаденыш.
21:14:54 22-07-2026
Мусик (19:57:04 22-07-2026) долгоживущий гаденыш.... Мы про здоровье, а не про его жизненную позицию))
21:57:46 22-07-2026
гость (21:14:54 22-07-2026) Мы про здоровье, а не про его жизненную позицию))... Троцкий Лев Давидович тоже б мог прожить гораздо дольше.
12:03:44 23-07-2026
Гость (16:30:45 22-07-2026) Уинстон Черчилль прожил 90 лет (родился 30 ноября 1874 года,... Уинстон Черчилль: «Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался».
21:17:19 22-07-2026
Гость (14:24:26 22-07-2026) физкультура и музицирование!...и не изобретайте велосипе... Но если туп как дерево родишься баобабом, некоторых хоть в оперу совмещенную со спортзалом посели не поможет.