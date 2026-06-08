Российской молодежи поручат собирать воспоминания ветеранов СВО
Инициатива станет частью патриотического воспитания молодежи и обеспечит историков ценным материалом для изучения событий
08 июня 2026, 18:15, ИА Амител
Российских школьников и студентов зовут участвовать в сборе воспоминаний ветеранов специальной военной операции (СВО) и волонтеров, которые помогают фронту, пишет "Коммерсантъ".
«Беседы с участниками боевых действий, добровольцами и работниками предприятий, которые поддерживают армию, планируют использовать для патриотического воспитания молодежи. Материалы также пригодятся для исторических исследований», — сообщает издание.
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков поддержал идею. Он отметил, что во многих школах уже создают музеи, посвященные СВО. Среди выпускников есть участники боевых действий. Воспоминания школьников могут стать частью этих экспозиций и основой для научных трудов.
Минобрнауки одобрило инициативу рабочей группы по изучению истории СВО. Ведомство хочет включить проект в Народный цифровой архив специальной военной операции, запуск которого запланирован на первый квартал 2027 года.
«Участие студентов помогает сохранить свидетельства очевидцев для будущих поколений и обработать их научно. Сейчас прорабатывают механизмы привлечения молодежи к работе. Также предложили обсудить инициативу с Минпросвещения», — подчеркнули в ведомстве.
Мягков уверен, что такие встречи важны для воспитания и помогают молодежи лучше понять подвиги участников СВО. Эксперты подчеркивают необходимость подготовки участников проекта. Ветеран СВО Сергей Шкурат отметил, что важно учитывать психологическое состояние собеседников, поскольку боевой опыт влияет на людей по-разному.
Директор фонда сохранения исторической памяти "Я помню" Артем Драбкин указал на опыт работы с ветеранами Великой Отечественной войны. Он считает, что для успешной реализации проекта нужно обучать участников и привлекать мотивированных студентов исторических и педагогических вузов. Драбкин также отметил, что общение несовершеннолетних с ветеранами требует осторожности.
09:17:27 09-06-2026
надо чтобы фронтовики сами начали писать книги о войне. Художественную литературу
Лейтенанскую прозу. Вот это будет эффективно
09:32:38 09-06-2026
майор (09:17:27 09-06-2026) надо чтобы фронтовики сами начали писать книги о войне. Худ... Про Сирию тоже надо: "ну я значит беру кувалду и ...". Очень патриотичная проза получится.
13:34:24 09-06-2026
майор (09:17:27 09-06-2026) надо чтобы фронтовики сами начали писать книги о войне. Худ... майор, эта макулатура уже не в моде, "зачем переводить дубы на гробы"
13:50:15 09-06-2026
Гость (13:34:24 09-06-2026) майор, эта макулатура уже не в моде, "зачем переводить дубы ... причем тут мода? мода это для макрощелок с лазурного берега которые пишут для таких же как правильно *** раздвигать за блага. Здесь пишут настоящие люди через что им пришлось пройти для того чтобы лопоухие школьники на красивые фантики западной жизни не повелись
09:31:48 09-06-2026
Нужно снять фильм про Пригожина и найти тех кто уничтожил его самолёт вместе с ним и вагнеровцами. Пока преступники, убившие Пригожина, на свободе - ничего хорошего не будет.
10:42:37 09-06-2026
Гость (09:31:48 09-06-2026) Нужно снять фильм про Пригожина и найти тех кто уничтожил ег... Главное внимание в фильме обратить на две его судимости, которые и сформировали личность настоящего патриота.
12:27:45 09-06-2026
Цензура будет или правду писать будут, очередной популизм?
14:43:44 09-06-2026
Гость (12:27:45 09-06-2026) Цензура будет или правду писать будут, очередной популизм?... Тут вопрос то в том, а что это такое "правда" и так ли она нужна?