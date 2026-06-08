Инициатива станет частью патриотического воспитания молодежи и обеспечит историков ценным материалом для изучения событий

08 июня 2026, 18:15, ИА Амител

Воспоминания ветеранов СВО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Российских школьников и студентов зовут участвовать в сборе воспоминаний ветеранов специальной военной операции (СВО) и волонтеров, которые помогают фронту, пишет "Коммерсантъ".

«Беседы с участниками боевых действий, добровольцами и работниками предприятий, которые поддерживают армию, планируют использовать для патриотического воспитания молодежи. Материалы также пригодятся для исторических исследований», — сообщает издание.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков поддержал идею. Он отметил, что во многих школах уже создают музеи, посвященные СВО. Среди выпускников есть участники боевых действий. Воспоминания школьников могут стать частью этих экспозиций и основой для научных трудов.

Минобрнауки одобрило инициативу рабочей группы по изучению истории СВО. Ведомство хочет включить проект в Народный цифровой архив специальной военной операции, запуск которого запланирован на первый квартал 2027 года.

«Участие студентов помогает сохранить свидетельства очевидцев для будущих поколений и обработать их научно. Сейчас прорабатывают механизмы привлечения молодежи к работе. Также предложили обсудить инициативу с Минпросвещения», — подчеркнули в ведомстве.

Мягков уверен, что такие встречи важны для воспитания и помогают молодежи лучше понять подвиги участников СВО. Эксперты подчеркивают необходимость подготовки участников проекта. Ветеран СВО Сергей Шкурат отметил, что важно учитывать психологическое состояние собеседников, поскольку боевой опыт влияет на людей по-разному.

Директор фонда сохранения исторической памяти "Я помню" Артем Драбкин указал на опыт работы с ветеранами Великой Отечественной войны. Он считает, что для успешной реализации проекта нужно обучать участников и привлекать мотивированных студентов исторических и педагогических вузов. Драбкин также отметил, что общение несовершеннолетних с ветеранами требует осторожности.