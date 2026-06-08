В Барнауле обсудили трудоустройство и переобучение ветеранов СВО

Вопросы трудоустройства, профессиональной адаптации и поддержки ветеранов СВО требуют совместной работы органов власти, бизнеса и общественных организаций

08 июня 2026, 12:49, ИА Амител

Заседание координационного совета / Фото: barnaul.org

В Алтайском крае расширяют меры поддержки ветеранов СВО. Одним из новых инструментов помощи в этом году стал социальный контракт для участников боевых действий, которые хотят открыть собственное дело. О действующих программах трудоустройства, переобучения и поддержки работодателей говорили на выездном заседании координационного совета предпринимателей Барнаула.

Перед началом обсуждения первый заместитель руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Алтайскому краю Максим Осадчий рассказал о работе организации и основных направлениях поддержки участников СВО и их семей.

«Главная цель фонда — комплексное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей, а также семей погибших бойцов, предоставление им мер поддержки, оказание социальных и иных услуг по принципу одного окна, — отметил Максим Николаевич. — Мы работаем по таким направлениям, как социальная адаптация и социализация нуждающихся в помощи, трудоустройство и переобучение, бесплатная юридическая, психологическая и терапевтическая помощь, санаторно-курортное лечение, обеспечение средствами реабилитации».

Одной из центральных тем встречи стало трудоустройство ветеранов. Как отметили участники заседания, в последние годы в регионе сформирован целый комплекс мер, направленных на помощь бывшим военнослужащим при поиске работы и профессиональной адаптации.

Начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура напомнила, что с июля 2025 года в регионе действует закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий.

«В июле 2025 года был принят краевой закон "О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий", согласно которому работодатели с численностью сотрудников свыше ста человек обязаны выделить 1% рабочих мест от среднесписочной численности персонала для трудоустройства этой категории граждан, — прокомментировала Надежда Капура. — Осуществляя постоянный мониторинг ветеранов боевых действий, мы видим, как среди тех, кто вернулся с СВО, растет число инвалидов. В этом случае на помощь вышеупомянутому закону приходит закон "Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов", по которому предприятия численностью более 35 человек должны выделить для людей с ограниченными возможностями не менее 3% рабочих мест от среднесписочной численности. Для ветеранов СВО эти правовые акты стали подушкой безопасности при трудоустройстве на работу».

Кроме того, в 2026 году ветераны получили возможность воспользоваться новым видом поддержки — социальным контрактом для открытия собственного бизнеса. Эта мера направлена на развитие самозанятости и предпринимательской активности среди бывших участников спецоперации.

Отдельное внимание уделяется стимулированию работодателей. В регионе действует программа "Содействие занятости населения Алтайского края", в рамках которой предприятия могут получить компенсации за создание рабочих мест для инвалидов. Размер поддержки составляет около 115 тысяч рублей по краевой программе и до 200 тысяч рублей по федеральной.

Еще одним востребованным направлением остается профессиональное обучение и переобучение.

«Сегодня, пожалуй, самым востребованным сервисом, который мы предлагаем ветеранам боевых действий, является обучение, — отметила директор центра занятости населения управления социальной защиты населения по городу Барнаулу Ирина Беседина. — Только в этом году мы планируем организовать обучение по 213 профессиям, 27 из которых предназначены исключительно для ветеранов СВО. На сегодня уже приступили к обучению 134 человека, в том числе 24 ветерана СВО и 15 инвалидов. Наша цель — достичь 80-процентного трудоустройства».

По данным участников совещания, в 2025–2026 годах фонд "Защитники Отечества" совместно с Центром занятости населения провел 19 ярмарок вакансий и 26 встреч с работодателями. За это время из 196 обратившихся ветеранов более 110 человек прошли обучение или переподготовку. При этом 58 участников программ в настоящее время получают высшее либо среднее профессиональное образование.