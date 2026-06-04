Ветеран СВО и глава "Движения первых" призвали жителей Алтая голосовать за благоустройство

Александр Ясинчук и Андрей Пиминов уверены: от выбора людей зависит то, как будет выглядеть регион

04 июня 2026, 13:00, ИА Амител

Андрей Пиминов / Фото с его страницы во "ВКонтакте"

Обучающиеся образовательной инициативы "Алтай — территория Героев" обращаются к жителям Алтайского края с просьбой поддержать голосование за проекты благоустройства, которое проходит в регионе по 12 июня 2026 года.

К людям обратился ветеран специальной военной операции Александр Ясинчук. Он подчеркивает, что важно принять участие в голосовании.

«Очень важно каждому сделать свой выбор, где и как в родном городе станет красивее и комфортнее», — считает участник специальной военной операции.Также к жителям обратился еще один участник программы, который в настоящее время занимает пост председателя совета регионального отделения "Движения первых" в Алтайском крае, Андрей Пиминов. В своем видеообращении он сказал, что именно от людей зависит то, как будут выглядеть их города и села.

«Мы, жители, решаем — как любимые парки, скверы, набережные и зоны отдыха будут меняться и преображаться», — сказал общественник.

Как ранее сообщал amic.ru, всероссийское голосование в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" продолжается. Оставить свой голос можно до следующей пятницы, 12 июня, включительно. Сделать это просто — заходите на сайт zagorodsreda.gosuslugi.ru, подтверждаете свою личность через "Госуслуги" (это необходимо, чтобы не допустить повторного голосования), выбираете город и проект обновления конкретной территории.

Также с призывом голосовать выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.