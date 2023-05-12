Рассказываем, где и для чего установят новый насос

12 мая 2023, 13:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjNa95w

Насос / Фото: "Росводоканал Барнаул"

На втором речном водозаборе Барнаула "Росводоканал Барнаул" установит новое оборудование – горизонтальный центробежный двусторонний насос. Он повысит надёжность системы водоснабжения.

"Производительность нового насоса, который полностью спроектирован и произведён в России, позволяет поднимать пять тысяч кубометров воды в час на высоту около 100 метров. Мы проведём испытания на практике и решим, какой насос будет основным, а какой станет резервным", – рассказал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.Это оборудование позволит водоканалу в случае какого-то сбоя без неудобства для жителей продолжить подачу воды. Причём в достаточном объёме и с необходимыми параметрами энергоэффективности.

Стоимость нового оборудования составила 20 млн рублей.

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