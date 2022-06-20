Всё затопило и засыпало градом. Разрушительные последствия ливня в алтайском городе

19 июня в третьем по величине городе Алтайского края прошёл ливень. Горожане до сих пор обсуждают в соцсетях последствия разгула стихии и задаются вопросом, почему не справились ливневые канализации. После дождя на улицах образовались гигантские лужи.

Например, на улице Краснознаменской недавно сделали ливнёвки. Где они, спросила у местных жителей, стоявших у громадной лужи, рубцовская блогерша, но люди лишь разводят руками.

На другой улице она же сняла, как на недавно отремонтированной дороге установлен люк ливневой канализации. «Люк красивый», — пишет блогерша, но вода в большой луже стоит до того места, куда дорожники поместили сток в канализацию.

Также рубцовчане удивляются, почему на следующий день коммунальщики не приступили к откачке воды там, где невозможно пройти. Вот так, например, местные жители добираются от остановки «Музыкальная школа» до поликлиники, показывает на видео подписчица паблика «Инцидент Рубцовск».

Рубцовчане также жалуются на то, что сильно пострадали от потопа те территории, где недавно сделали новый асфальт. Так, например подписчица этого же паблика Светлана пишет, что из-за недавнего ремонта дороги на улице Громова затопило двор дома № 25.

Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Также она рассказывает, что из-за прошлогоднего ремонта дорожного полотна на бульваре Победы вся вода идёт по образовавшейся горке во дворы двух других домов.

К другим неприятным явлениям воскресного ливня относится свалившееся дерево на багажник машины во дворе дома № 76 на улице Светлова, сообщают подписчики сообщества «Блогерша Рубцовск».

И град, засыпавший некоторые районы города.

Напомним, что 19 июня сильный ливень обрушился и на Барнаул. ГИБДД даже пришлось на время ограничить движение на затопленной улице Попова.