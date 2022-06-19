Рубцовское море. Улицу в Рубцовске затопило после проливного дождя
Некоторые автомобили заезжают в воду по капот
19 июня 2022, 16:27, Илья Звягинцев
В Рубцовске после проливного дождя затопило улицу в центре города. Об этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент Рубцовск».
«После небольшого ливня центр города снова встал в пробках из-за неработающих ливневок. Многие сориентировались и поехали через дворы», — рассказала автор сообщения.
Проезжую часть затопило сильнее всего. Некоторые автомобили заезжали в воду до уровня капота.
В комментариях под постом пользователи отметили, что для того, чтобы избегать подобных ситуаций, нужно просто установить пару ливневых канализаций.
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