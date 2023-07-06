РЖД из-за повышенного спроса запускает дополнительные поезда на юг
Не рельсы поставят не новые, но подходящие по требованиям вагоны
06 июля 2023, 12:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Компания РЖД из-за высокого спроса запускает дополнительные поезда на юг России. Об этом рассказал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.
Отмечается, что из-за закрытия некоторых аэропортов на юге страны люди стали покупать больше билетов на поезда. Чтобы удовлетворить спрос, на рельсы поставят не новые, но соответствующие всем требованиям вагоны.
В РЖД добавили, что постоянно мониторят востребованность билетов по различным направлениям.
Дополнительные поезда запустили в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные Воды и Краснодар, пишет РИА Новости.
13:40:32 06-07-2023
В Китае запустили поезда на магнитной подушке. Скорость поезда в пределах 600 км.в час. А у нас до сих пор дерьмо на рельсы падает. Вы еще фронтовыми теплушками ну и или товарными вагонами на Юг возите. Как предложил один руководитель, через новые территории.
14:15:59 06-07-2023
Гость (13:40:32 06-07-2023) В Китае запустили поезда на магнитной подушке. Скорость поез... не боись, скоро и теплушки пригодятся, с паровозами! В.В. знает куда ехать!
15:24:12 06-07-2023
Гость (13:40:32 06-07-2023) В Китае запустили поезда на магнитной подушке. Скорость поез... это ж в каких поездах падает? везде уже давным-давно самолётные тубзики, вакуумные
15:33:16 06-07-2023
тише едешь дальше будешь а кому надо быстро быстро пусть билет на самолет покупает
21:30:51 06-07-2023
Гость (15:33:16 06-07-2023) тише едешь дальше будешь а кому надо быстро быстро пусть бил... Так нетути на самолет