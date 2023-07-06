РЖД из-за повышенного спроса запускает дополнительные поезда на юг

Не рельсы поставят не новые, но подходящие по требованиям вагоны

06 июля 2023, 12:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Компания РЖД из-за высокого спроса запускает дополнительные поезда на юг России. Об этом рассказал замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

Отмечается, что из-за закрытия некоторых аэропортов на юге страны люди стали покупать больше билетов на поезда. Чтобы удовлетворить спрос, на рельсы поставят не новые, но соответствующие всем требованиям вагоны.

В РЖД добавили, что постоянно мониторят востребованность билетов по различным направлениям.

Дополнительные поезда запустили в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные Воды и Краснодар, пишет РИА Новости.