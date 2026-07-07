С 1 сентября 2026 года первоклассникам не будут задавать домашние задания
Минпросвещения исключило норму о часовом объеме домашней работы
07 июля 2026, 10:56, ИА Амител
С 1 сентября 2026 года первоклассникам не будут задавать домашние задания. Об этом стало известно из письма Минпросвещения РФ, с которым ознакомился ТАСС.
В тексте документа прямо зафиксировано, что обучение в первом классе будет проходить без домашних заданий. Из нормативных ориентиров исключена даже прежняя позиция о допустимом объеме такой работы: ранее считалось приемлемым, чтобы на выполнение заданий по всем предметам у ребенка уходило не более часа.
До этого момента правила регулировались "Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций". Документ разработали в Институте стратегии развития образования по поручению Минпросвещения.
Согласно этим рекомендациям, домашние задания в первом классе допускались, но их следовало вводить постепенно, строго ограничивая время на выполнение — не более одного часа. Теперь этот подход меняется.
11:11:05 07-07-2026
И в школу можно не ходить. Зачем?
13:04:07 07-07-2026
Все верно, умные не нужны. С детства пусть тупорезами растут.
15:00:33 07-07-2026
Да...отупление деток продолжается
18:32:45 07-07-2026
домашние задания в первом классе допускались, но их следовало вводить постепенно, строго ограничивая время на выполнение — не более одного часа. Теперь этот подход меняется./////
Почему решили изменить подход, объясните. Потом во втором классе фиг заставишь делать домашку, привычки-то нет.
20:47:47 07-07-2026
Враги России добрались до образования. Без домашнего задания не будет знаний, а приучать школьников надо с самого начала.
15:04:15 08-07-2026
А дедушка Ленин все запоминал на уроке. И утром перед уроками просто повторял. А если серьезно: я, моя жена в первом классе если делали ошибку в домашнем задании, вырывали листок и переписывали начисто.