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С 1 сентября 2026 года первоклассникам не будут задавать домашние задания

Минпросвещения исключило норму о часовом объеме домашней работы

07 июля 2026, 10:56, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2026 года первоклассникам не будут задавать домашние задания. Об этом стало известно из письма Минпросвещения РФ, с которым ознакомился ТАСС.

В тексте документа прямо зафиксировано, что обучение в первом классе будет проходить без домашних заданий. Из нормативных ориентиров исключена даже прежняя позиция о допустимом объеме такой работы: ранее считалось приемлемым, чтобы на выполнение заданий по всем предметам у ребенка уходило не более часа.

До этого момента правила регулировались "Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций". Документ разработали в Институте стратегии развития образования по поручению Минпросвещения. 

Согласно этим рекомендациям, домашние задания в первом классе допускались, но их следовало вводить постепенно, строго ограничивая время на выполнение — не более одного часа. Теперь этот подход меняется.

Ребенок за компьютером / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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Комментарии 6

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Гость

11:11:05 07-07-2026

И в школу можно не ходить. Зачем?

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Николай

13:04:07 07-07-2026

Все верно, умные не нужны. С детства пусть тупорезами растут.

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Юс

15:00:33 07-07-2026

Да...отупление деток продолжается

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Гость

18:32:45 07-07-2026

домашние задания в первом классе допускались, но их следовало вводить постепенно, строго ограничивая время на выполнение — не более одного часа. Теперь этот подход меняется./////
Почему решили изменить подход, объясните. Потом во втором классе фиг заставишь делать домашку, привычки-то нет.

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Гость

20:47:47 07-07-2026

Враги России добрались до образования. Без домашнего задания не будет знаний, а приучать школьников надо с самого начала.

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Пузырек

15:04:15 08-07-2026

А дедушка Ленин все запоминал на уроке. И утром перед уроками просто повторял. А если серьезно: я, моя жена в первом классе если делали ошибку в домашнем задании, вырывали листок и переписывали начисто.

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