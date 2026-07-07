Минпросвещения исключило норму о часовом объеме домашней работы

07 июля 2026, 10:56, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

С 1 сентября 2026 года первоклассникам не будут задавать домашние задания. Об этом стало известно из письма Минпросвещения РФ, с которым ознакомился ТАСС.

В тексте документа прямо зафиксировано, что обучение в первом классе будет проходить без домашних заданий. Из нормативных ориентиров исключена даже прежняя позиция о допустимом объеме такой работы: ранее считалось приемлемым, чтобы на выполнение заданий по всем предметам у ребенка уходило не более часа.

До этого момента правила регулировались "Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций". Документ разработали в Институте стратегии развития образования по поручению Минпросвещения.

Согласно этим рекомендациям, домашние задания в первом классе допускались, но их следовало вводить постепенно, строго ограничивая время на выполнение — не более одного часа. Теперь этот подход меняется.