В Рособрнадзоре предложили пересмотреть формат домашних заданий на фоне развития ИИ

Развитие ИИ стало серьезным вызовом как для школьного, так и для высшего образования

07 июня 2026, 15:06, ИА Амител

Ребенок за компьютером / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Домашние задания в российских школах необходимо адаптировать к новым условиям, связанным с распространением технологий искусственного интеллекта. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума высказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, современные технологии ставят перед системой образования новые задачи, поэтому привычные форматы домашних работ могут потребовать пересмотра.

«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает», — заявил Музаев.

Он отметил, что развитие ИИ стало серьезным вызовом как для школьного, так и для высшего образования. По мнению руководителя ведомства, задания должны не просто проверять знания, а вовлекать учеников в самостоятельную работу и развивать практические навыки.

«Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать: или какой-то проект, или какую-то практическую часть задания, или что-то выучить», — пояснил глава Рособрнадзора.

Музаев подчеркнул, что именно такой подход позволит сохранить образовательную ценность домашних заданий в условиях широкого распространения технологий искусственного интеллекта.