Нейросеть делает за детей. Что думают учителя об идее отмены домашнего задания в школе

Не все так просто

29 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Школьник делает уроки / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Рособрнадзор обсуждает, стоит ли менять подход к домашним заданиям из-за распространения нейросетей. По мнению главы ведомства Анзора Музаева, привычная модель обучения начинает терять эффективность. Что думают об этой инициативе учителя и другие эксперты — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

ИИ меняет подход

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что традиционная модель обучения, где важную роль играет домашняя работа, начинает терять эффективность. По его словам, с появлением искусственного интеллекта детям стало проще выполнять задания — достаточно получить готовый ответ.

«Но если это те задания, которые нейросеть просто прорешает за ребенка, это большой вызов для системы не только школьного, но уже и высшего образования по ряду направлений. Здесь нужны серьезные решения», — подчеркнул Музаев.

При этом он уточнил, что речь не идет о гуманитарных заданиях — например, заучивании стихотворений или пересказах, где участие самого ученика остается ключевым.

Учителя против отмены

В школах идею полного отказа от домашних заданий не поддерживают. Директор петербургского лицея № 369 Константин Тхостов считает, что "домашку" нужно сохранять, но менять формат.

«XXI век, довольно большое число ресурсов, которые могут стать "помощником" ребенку, но если получил то задание, которое, собственно, ему отправил учитель, исходя не из понимания парадигмы "учитель учит, ребенок учится", а понимания того, что учитель просто дал задачу, а ребенок уж как-нибудь с ней да справится. Кому дают домашнее задание выполнить гербарий в начальной школе? Понятное дело — родителям», — заявил педагог.

Он считает, что задания должны помогать закреплять материал, уже пройденный в классе, и выполняться под контролем учителя. В таком случае у ребенка останется больше свободного времени дома.

«Если мы прекратим задавать домашние задания, я сомневаюсь, что у нас получится сохранить фундаментальность российской школы по образцу и подобию советской школы», — добавил Тхостов.

По его мнению, важно не отменять задания, а ограничивать их объем: они не должны превышать 30% от того, что изучили на уроке. При этом темы должны строго соответствовать пройденному материалу.

Без практики нет результата

Учитель истории и обществознания московской школы № 1741 Павел Панкин также считает, что полностью отказаться от домашней работы нельзя.

«Простой пример: за урок литературы можно ли прочитать "Капитанскую дочку"? Нельзя. Где ее надо дочитывать? Дома», — отметил он.

По словам педагога, домашние задания помогают развивать память, почерк и навыки самостоятельной работы. При этом формат заданий действительно нужно менять, чтобы снизить влияние нейросетей.

«Вряд ли радикально, потому что есть какие-то базовые вещи, которые должны быть традиционными: выучить стихотворение наизусть, написать страницу текста. Ну как без этого, без этого ни памяти, ни почерка, ничего остального не будет», — добавил Панкин.

Сколько "домашки" — нормально?

Ранее в Общероссийском профсоюзе образования предложили сократить объем домашних заданий, особенно в выходные. По их мнению, нагрузка в эти дни не должна превышать 70% от обычного учебного дня.

Эксперты советуют ограничиться повторением пройденного материала, творческими заданиями или короткими тестами. В идеале выполнение домашней работы не должно занимать более часа.

Что еще предлагают изменить

Помимо обсуждения "домашки", в Рособрнадзоре планируют пересмотреть федеральные образовательные стандарты. Из программ для учеников с 4-го по 9-й класс хотят убрать лишние темы, чтобы снизить нагрузку.

Также звучат предложения изменить сам учебный год. Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил продлить его на две недели — до середины июня — и ввести "пятую четверть" для творческих занятий. Впрочем, в Госдуме эту инициативу не поддержали и заявили, что летние каникулы сокращать не стоит — школьникам и учителям нужно время на отдых.