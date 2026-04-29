Нейросеть делает за детей. Что думают учителя об идее отмены домашнего задания в школе
Не все так просто
29 апреля 2026, 08:00, ИА Амител
Рособрнадзор обсуждает, стоит ли менять подход к домашним заданиям из-за распространения нейросетей. По мнению главы ведомства Анзора Музаева, привычная модель обучения начинает терять эффективность. Что думают об этой инициативе учителя и другие эксперты — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
ИИ меняет подход
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что традиционная модель обучения, где важную роль играет домашняя работа, начинает терять эффективность. По его словам, с появлением искусственного интеллекта детям стало проще выполнять задания — достаточно получить готовый ответ.
«Но если это те задания, которые нейросеть просто прорешает за ребенка, это большой вызов для системы не только школьного, но уже и высшего образования по ряду направлений. Здесь нужны серьезные решения», — подчеркнул Музаев.
При этом он уточнил, что речь не идет о гуманитарных заданиях — например, заучивании стихотворений или пересказах, где участие самого ученика остается ключевым.
Учителя против отмены
В школах идею полного отказа от домашних заданий не поддерживают. Директор петербургского лицея № 369 Константин Тхостов считает, что "домашку" нужно сохранять, но менять формат.
«XXI век, довольно большое число ресурсов, которые могут стать "помощником" ребенку, но если получил то задание, которое, собственно, ему отправил учитель, исходя не из понимания парадигмы "учитель учит, ребенок учится", а понимания того, что учитель просто дал задачу, а ребенок уж как-нибудь с ней да справится. Кому дают домашнее задание выполнить гербарий в начальной школе? Понятное дело — родителям», — заявил педагог.
Он считает, что задания должны помогать закреплять материал, уже пройденный в классе, и выполняться под контролем учителя. В таком случае у ребенка останется больше свободного времени дома.
«Если мы прекратим задавать домашние задания, я сомневаюсь, что у нас получится сохранить фундаментальность российской школы по образцу и подобию советской школы», — добавил Тхостов.
По его мнению, важно не отменять задания, а ограничивать их объем: они не должны превышать 30% от того, что изучили на уроке. При этом темы должны строго соответствовать пройденному материалу.
Без практики нет результата
Учитель истории и обществознания московской школы № 1741 Павел Панкин также считает, что полностью отказаться от домашней работы нельзя.
«Простой пример: за урок литературы можно ли прочитать "Капитанскую дочку"? Нельзя. Где ее надо дочитывать? Дома», — отметил он.
По словам педагога, домашние задания помогают развивать память, почерк и навыки самостоятельной работы. При этом формат заданий действительно нужно менять, чтобы снизить влияние нейросетей.
«Вряд ли радикально, потому что есть какие-то базовые вещи, которые должны быть традиционными: выучить стихотворение наизусть, написать страницу текста. Ну как без этого, без этого ни памяти, ни почерка, ничего остального не будет», — добавил Панкин.
Сколько "домашки" — нормально?
Ранее в Общероссийском профсоюзе образования предложили сократить объем домашних заданий, особенно в выходные. По их мнению, нагрузка в эти дни не должна превышать 70% от обычного учебного дня.
Эксперты советуют ограничиться повторением пройденного материала, творческими заданиями или короткими тестами. В идеале выполнение домашней работы не должно занимать более часа.
Что еще предлагают изменить
Помимо обсуждения "домашки", в Рособрнадзоре планируют пересмотреть федеральные образовательные стандарты. Из программ для учеников с 4-го по 9-й класс хотят убрать лишние темы, чтобы снизить нагрузку.
Также звучат предложения изменить сам учебный год. Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил продлить его на две недели — до середины июня — и ввести "пятую четверть" для творческих занятий. Впрочем, в Госдуме эту инициативу не поддержали и заявили, что летние каникулы сокращать не стоит — школьникам и учителям нужно время на отдых.
08:11:20 29-04-2026
давно нужно отменить.
пусть уроки 09/10 начинаются, мы не в испании живем, чтобы к 8ми утра по этой отвратительной сибирской погоде дети ходили.
физкультуру нужно делать последним уроком. чтобы дете весь день потными не ходили.
и персональные шкафчики как в америке, чтобы по 2-3 пакета с собой не носили
08:23:39 29-04-2026
а учителя не учат а "преподносят информацию"
10:14:41 29-04-2026
Гость (08:23:39 29-04-2026) а учителя не учат а "преподносят информацию"... А причем тут учителя? Это системно-деятельностный подход того требует. Не будешь работать по стандарту - не пройдешь аттестацию и вылетишь из школы.
10:09:47 29-04-2026
Домашняя работа это какая-то дьявольская задумка для издевательства над детьми. Все взрослые пашут на работе и отдыхают дома и только несчастные дети приходят домой работать. И была бы польза от этого. По сути школа готовит только к офисной работе - делай то сказали и не обсуждай, перерабатывай, работай по выходным, бери работу на дом. И ведь большая часть учителей сами так росли и для них это норма. Некоторые их них необщительные аутисты, им вообще не понятно в чем проблема - в солнечный, теплый день прийти домой, сесть в угол и сидеть в нем весь до ночи, раскрашивать контурные карты. У меня такие в школе были - всегда на выходные задавали учить стихотворения и писать сочинения. Я до сих пор Пушкина ненавижу, мне плохо становиться от любого его упоминания.
10:34:38 29-04-2026
Гость (10:09:47 29-04-2026) Домашняя работа это какая-то дьявольская задумка для издеват... У...... Да для вас тогда весь мир сплошное издевательство. На работу ходи, посуду мой, мусор выноси и прочие, прочие, прочие всякие глупые задания от жизни. Вот только кто же тогда аутитст получается?
10:54:15 29-04-2026
Я спроси у нейросети: "А ты можешь предоставить мне решение задачи из сборника Сканави", ответ меня поразил: "Конечно, называй любую задачу из сборника Сканави и я выдам тебе решение с пояснениями и обоснованиями". Как то так).
11:28:31 29-04-2026
Гость (10:54:15 29-04-2026) Я спроси у нейросети: "А ты можешь предоставить мне решение ... решить-одно, доказать ее преподу с матфака-вот это ни одна нейросеть не сможет))
06:13:40 30-04-2026
Гость (10:54:15 29-04-2026) Я спроси у нейросети: "А ты можешь предоставить мне решение ... Если бы ИИ вначале предлагал ввести свой вариант решения или хотя бы начала рассуждения и только потом "делился" опытом.
Умение правильно пользоваться ИИ тоже своего рода полезный навык. Одно дело когда тебе нужно до наступления темноты выставить зажигание чтобы в лесу не остаться ночевать и совсем другое когда задача состоит в наработке практичных навыков самостоятельного определения неисправности
11:14:58 29-04-2026
не знаю, у дочери учителя математики и русского сразу видят, когда в дз нейросеть используют и щедро за это раздают колы. сын в 4 в классе решил сделать сообщение по окружающему миру про Тигирекский заповедник с помощью ИИ - он там такого намесил, что даже ребенок засомневался в достоверности изложенных фактов. теперь сам пишет сообщения, говорит, с ИИ можно жестко опозориться.