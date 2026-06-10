Пригородные поезда и ряд дальних маршрутов (включая двухэтажный поезд № 28/27 Москва — Симферополь) сохраняют прежнее расписание

10 июня 2026, 13:05, ИА Амител

Симферопольский ж/д вокзал / Фото: телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова

С полуночи 10 июня 2026 года в Республике Крым вводится новое расписание движения пассажирских поездов. Это связано с расширением транспортной инфраструктуры региона. Компания "Гранд Сервис Экспресс" запустила дополнительные маршруты для оптимизации логистики и повышения транспортной доступности, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Летом количество пригородных поездов увеличится на 48 пар (96 составов), а поездов дальнего следования — на 14 пар (28 составов). Они будут охватывать 20 направлений. Восемь пар (10 маршрутов) будут курсировать в светлое время суток — с 05:00 до 23:00, что позволит гибко распределять пассажиропоток и улучшит доступность транспорта для населения», — написал Аксенов.

Остальные шесть пар поездов по десяти маршрутам, которые следуют в Крым в ночное время, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь-Южная.

Глава Крыма уточнил, что поезда будут прибывать только в светлое время суток — с 05:00 до 23:00. Это повысит безопасность пассажиров и снизит риски, связанные с ночным движением.

«На станциях пассажиры смогут воспользоваться трансферными автобусами до Керчи, Джанкоя, Владиславовки и Симферополя. Обратные маршруты также будут предусматривать пересадки, что создаст удобные условия для поездок в разных направлениях», — подчеркнул он.

Пригородные поезда продолжат следовать по прежним маршрутам и сохранят свою роль в региональных перевозках. Обновленное расписание и подробная информация о маршрутах будут размещены на сайте Министерства транспорта Республики Крым. Это обеспечит прозрачность и удобство для пассажиров, заключил Аксенов.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь.