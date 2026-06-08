По-новому будут ездить пригородные поезда в Алтайском крае. Расписание

Расписание пригородных поездов в Алтайском крае временно изменили, сообщает Минтранс региона.

Ведомство поделилось новой схемой движения транспорта.

№ 6003 сообщением Усть-Тальменская — Барнаул: отправление со станции Усть-Тальменская в 06:50 (на 7 минут раньше), прибытие на станцию Барнаул — в 08:43 (по действующему расписанию);

№ 6005 сообщением Красный Боец — Барнаул: отправление со станции Красный Боец в 09:36 (на 29 минут раньше), прибытие на станцию Барнаул в 11:40 (на 23 минуты раньше);

№ 6012 сообщением Барнаул — Красный Боец: отправление со станции Барнаул в 09:07 (на 4 минуты раньше), прибытие на станцию Красный Боец в 11:26 (на 4 минуты раньше);

№ 6011 сообщением Красный Боец — Барнаул: отправление со станции Красный Боец в 12:47 (на 35 минут раньше), прибытие на станцию Барнаул в 14:53 (на 29 минут раньше);

№ 6009 сообщением Озерки — Барнаул: отправление со станции Озерки в 16:48 (на 27 минут позже), прибытие на станцию Барнаул в 18:10 (на 27 минут позже);

№ 6774/6773 сообщением Камень-на-Оби — Барнаул: отправление со станции Камень-на-Оби в 06:57 (на 4 минуты раньше), прибытие на станцию Барнаул в 10:56 (на 4 минуты раньше);