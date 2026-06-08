По-новому будут ездить пригородные поезда в Алтайском крае. Расписание
Схему движения поездов временно изменили
08 июня 2026, 11:42, ИА Амител
Расписание пригородных поездов в Алтайском крае временно изменили, сообщает Минтранс региона.
Ведомство поделилось новой схемой движения транспорта.
12 и 13 июня, 12, 15, 16, 18 и 19 июля
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№ 6003 сообщением Усть-Тальменская — Барнаул: отправление со станции Усть-Тальменская в 06:50 (на 7 минут раньше), прибытие на станцию Барнаул — в 08:43 (по действующему расписанию);
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№ 6005 сообщением Красный Боец — Барнаул: отправление со станции Красный Боец в 09:36 (на 29 минут раньше), прибытие на станцию Барнаул в 11:40 (на 23 минуты раньше);
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№ 6012 сообщением Барнаул — Красный Боец: отправление со станции Барнаул в 09:07 (на 4 минуты раньше), прибытие на станцию Красный Боец в 11:26 (на 4 минуты раньше);
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№ 6011 сообщением Красный Боец — Барнаул: отправление со станции Красный Боец в 12:47 (на 35 минут раньше), прибытие на станцию Барнаул в 14:53 (на 29 минут раньше);
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№ 6009 сообщением Озерки — Барнаул: отправление со станции Озерки в 16:48 (на 27 минут позже), прибытие на станцию Барнаул в 18:10 (на 27 минут позже);
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№ 6774/6773 сообщением Камень-на-Оби — Барнаул: отправление со станции Камень-на-Оби в 06:57 (на 4 минуты раньше), прибытие на станцию Барнаул в 10:56 (на 4 минуты раньше);
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№ 6229 сообщением Заринская — Барнаул: отправление со станции Заринская в 09:43 (на 11 минут позже), прибытие на станцию Барнаул в 11:50 (на 11 минут позже).
С 12 по 22 июня
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№ 6234 сообщением Барнаул — Аламбай: отправление со станции Барнаул в 20:47 (по действующему расписанию), прибытие на станцию Аламбай в 00:29 (на 3 минуты позже);
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№ 6233 сообщением Аламбай — Барнаул: отправление со станции Аламбай в 03:10 (на 7 минут раньше), прибытие на станцию Барнаул в 07:05 (по действующему расписанию);
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№ 6769 сообщением Аламбай — Заринская: отправление со станции Аламбай в 21:02 (по действующему расписанию), прибытие на станцию Заринская в 22:46 (на 7 минут позже).
С 13 по 23 июня
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№ 6222 сообщением Барнаул — Тягун: отправление со станции Барнаул в 07:31 (по действующему расписанию, прибытие на станцию Тягун в 10:51 (на 3 минуты позже);
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№ 6221 сообщением Тягун — Барнаул: отправление со станции Тягун в 12:18 (на 13 минут раньше), прибытие на станцию Барнаул в 15:48 (на 5 минут раньше);
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№ 6226/6236 сообщением Барнаул — Артышта-2: отправление со станции Барнаул в 09:57 (на 4 минуты раньше), прибытие на станцию Артышта-2 в 14:16 (на 1 минуту раньше);
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№ 6235/6225 сообщением Артышта 2 — Барнаул: отправление со станции Артышта-2 в 15:19 (на 1 минуту раньше), прибытие на станцию Барнаул в 19:47 (на 6 минут позже);
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№ 7106 сообщением Барнаул — Аламбай: отправление со станции Барнаул в 17:14 (на 3 минуты раньше), прибытие на станцию Аламбай в 20:32 (по действующему расписанию).
23 июня
Поезд № 6769 сообщением Аламбай — Заринск будет отправляться со станции Аламбай в 21:02 (по действующему расписанию), прибытие на станцию Заринская в 22:51 (на 12 минут позже).
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