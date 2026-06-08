Дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь
Погиб помощник машиниста
08 июня 2026, 09:01, ИА Амител
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке дрона на пассажирский поезд сообщением Москва — Симферополь. В Telegram-канале он написал, что в результате удара по тепловозу помощник машиниста погиб, машинист получил ранения, а пассажиры не пострадали.
Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения на автобусах. Аксенов также заверил, что органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку.
В сообщении дополнительно отмечается, что в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками — исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно‑промышленного комплекса. Ранее в Госдуме предложили меры против атак ВСУ на Россию.
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