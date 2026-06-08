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Дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд Москва — Симферополь

Погиб помощник машиниста

08 июня 2026, 09:01, ИА Амител

Дрон над городом / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Дрон над городом / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке дрона на пассажирский поезд сообщением Москва — Симферополь. В Telegram-канале он написал, что в результате удара по тепловозу помощник машиниста погиб, машинист получил ранения, а пассажиры не пострадали.

Сейчас решается вопрос о доставке пассажиров к месту назначения на автобусах. Аксенов также заверил, что органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку.

В сообщении дополнительно отмечается, что в ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками — исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно‑промышленного комплекса. Ранее в Госдуме предложили меры против атак ВСУ на Россию.

Обгоревший автобус / Изображение сгенерировано

Семь погибших и 11 пострадавших: автобус Москва — Симферополь подвергся атаке ВСУ

В момент взрыва в салоне находились 46 человек, некоторые из них даже не успели проснуться
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Комментарии 2

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Гость

09:09:00 08-06-2026

В этом году сезон им устроили действительно горячий. Но вроде как всё в строгом соответствии с планом

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Гость

09:50:57 08-06-2026

Гость (09:09:00 08-06-2026) В этом году сезон им устроили действительно горячий. Но врод... Рано радуешься, шароварник.

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