Сроки действия временных ограничений пока не объявлены

02 июня 2026, 14:15, ИА Амител

Железная дорога / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Компания "Гранд Сервис Экспресс" временно закрыла железнодорожную станцию Джанкой для посадки и высадки пассажиров. Поезда теперь проезжают станцию без остановок, сообщается в Telegram-канале компании.

В официальном заявлении компания попросила пассажиров, планировавших сесть на поезд в Джанкое, приезжать на станцию отправления за полтора часа до указанного в билете времени. Это необходимо для транспортировки до другой станции посадки.

«Пассажиров доставят до станции Урожайная на автобусах, где они смогут сесть на поезд», — рассказали в компании.

Те, кто завершает поездку в Джанкое, сначала приедут на Урожайную на поезде, а затем их перевезут обратно на автобусах.

Ранее сообщалось, что в России протестировали посадку в поезд по биометрии без бумажного паспорта.