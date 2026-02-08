С осужденных по делу о взрыве газа в Новосибирске взыщут 335 млн рублей

Из-за некачественной установки газового шланга обрушился подъезд, из-за чего умерло 15 человек

08 февраля 2026, 12:30, ИА Амител

Омский районный суд удовлетворил иск о взыскании более 335 миллионов рублей с осужденных по делу о взрыве газа в Новосибирске, который привел к обрушению подъезда пятиэтажного дома в 2023 году.

Эта сумма должна компенсировать выплаты, произведенные мэрией Новосибирска пострадавшим и семьям погибших, сообщает "Om1 Омск".

Ранее суд выяснил, что причиной трагедии, унесшей жизни 15 человек, стала некачественная установка газового шланга, выполненная лжегазовщиками из Омска Игорем Кавуном и Ириной Урбах. Оба были признаны виновными и приговорены к колонии на сроки девять лет девять месяцев и девять лет шесть месяцев соответственно.

Помимо иска мэрии, в суд поступило еще 11 заявлений от пострадавших жителей, которые требуют с тех же ответчиков компенсации морального и материального вреда. Эти иски находятся на рассмотрении.